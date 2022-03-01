Akkız'dan Taizu'ya tokat gibi cevap!

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki on üçüncü bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti. Sosyal medyada #DestanYazacağız etiketiyle en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

'Destan'ın 13. Bölümünde yargılama sonrası Batuga'nın, Alpagu Han'la yalnız konuşmak istemesi Ulu Ece, Vargı, Taizu ve Mei Jin'i panikletir. Batuga ve Akkız'ın her şeyi anlatmasından korkan Taizu, Zindan'da Akkız'ın yanına giderek "Ölmene gerek kalmayabilir. Dost olabiliriz. Batuga'nın neler bildiğini, 15 yıl boyunca bizim hakkımızda, saraydakilerin hakkında, devletiniz hakkında neler öğrenip sakladığını öğrenebilsek... anlaşmamızı da yeniden konuşuruz. Candaşların da sen de sağ kalabilirsin " diyerek yeni bir anlaşma önerir.

Taizu'nun anlaşma teklifine öfkelenen Akkız "Karşında it değil kurt var Çinli! Kurttan çaşıt olmaz! Biz ölsek de devletimizi satmayız, yılanlarla da dost olmayız." diyerek ret eder. Akkız, Batuga'nın gerçekleri Alpagu Han'a anlatmasından korktukları için kendisini tehdit ettikleri gerçeğini Taizu'nun yüzüne vurur. Taizu ''Batuga Tegin'e de ki sırlarını korursanız Çin minnettar kalırmış. Dağlı arkadaşlarınızı salar, hatta onları altına ve ipeğe boğarmış. Ama korumazsanız, acunda tek bir Dağlı bırakmazmış. Bir de... Şu saraya girip çıktığın gizli geçitlerden kaçmaya kalkarsanız... Sırma ile Yaman yine ölür." diyerek tehditlerine yenilerini ekler.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

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