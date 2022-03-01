Batuga, Alpagu Han'a meydan okudu!

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki on üçüncü bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti. On üçüncü bölüme, yargılama da Batuga’nın babası Alpagu Han’la yüzleşmesi damga vurdu.

'Destan' 13. Bölümde düğüm çözülüyor! Henüz çocukken boğazına yay kirişi geçirilen Batuga o günden beri dilsiz ve akılsız rolü yaparak hayatta kalmayı başarmıştı. Akkız'ın, pençe olduğu ortaya çıkınca Alpagu Han tarafından idam edilecekti. İşte tam o sırada Batuga suskunluğunu bozar ve bu idamın önüne geçer!

Batuga töre gereği yargılanır. Yargılama da beklenen yüzleşme gerçekleşir. Yargılama sırasında ki sorgulamayı Danış Ata yaparken Batuga "Töremize göre kime yalan söylediysem onun sorularını işitmek hakkımdır! Sen sorasın Alpagu Han" diyerek babası Alpagu Han'la yüzleşir.

Sorgulama sonunda Alpagu Han'ın "On beş bahar saklandın da şimdi niye aşikar oldun? " sorusuna Batuga, Akkız'a bakarak "Beni hayata getiren kadının canını aldın, bana hayat veren kadının da canını almana sessiz kalamazdım." diyerek Alpagu Han'a meydan okur. Batuga verdiği cevapla da ayrıca Akkız'a olan aşkını da ifşa eder.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

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