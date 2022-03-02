Cinayetin sebebi şantaj mı? Emine Çöp ve Tuğçe Semiz’i ölüme götüren sebep ne?

Kocaeli’de işlenen cinayet Türkiye’nin gündemine oturdu. Müge Anlı ile Tatlı Sert’te konuşulan cinayetin detayları herkesi şaşırtırken iddiaların ardı arkası kesilmedi.

atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündemin zirvesine yerleşen Emine Çöp – Tuğçe Semiz cinayeti, yine birbirinden önemli iddialarla ekran başındaki izleyicileri şaşkına çevirdi. Türkiye'yi derinden sarsan cinayetteki "şantaj" detayı ortalığı karıştırdı. Kocaeli'nde işlenen cinayetin sebebi şantaj mı? İşte Emine Çöp ve Tuğçe Semiz'i ölüme götüren olayla ilgili ortaya atılan son iddia…

Emine Çöp, Instagram hesabından kime mesaj attı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen iddia, Türkiye'nin konuştuğu cinayeti farklı bir boyuta soktu. Canlı yayına bağlanan bir izleyici, Emine Çöp'ün daha önce kendisiyle iletişime geçtiğini söyledi. İsmini vermek istemeyen izleyici, "Kocamla boşanma arifesinde olduğumuz dönemde Emine Çöp bana Instagram'dan bir mesaj yazdı. Bana, içinde eşimin de yer aldığı bir fotoğraf göndererek 'eşinden boşanıyormuşsun davada işine yarayabilir' dedi. Ben de kendisini azarlayarak engelledim" sözlerini kullandı.

Emine Çöp'ün, daha önce boşanmak üzere olduğu eşine şantaj yaptığını öne süren izleyici, "Eşim bu şantajı umursamamış. Zaten ayrı yaşadığımız bir dönem olduğu için hiçbir şekilde para vermemiş" diye konuştu.

Yağmur Ellek, suçlamaları reddetti

İsmini vermek istemediğini söyleyen izleyici, kendisine mesaj gönderen tek kişinin Emine Çöp olmadığını belirtti. Canlı yayına telefonla bağlanan kadın, "Bana, Yağmur'un hesabından da mesaj atıldı. O da her şeyi biliyor" dedi.

Hakkındaki suçlamaları kesin bir dille reddeden Yağmur Ellek ise kanıt istediğini vurguladı. Ellek, "Ben böyle bir mesaj atmadım. İki kardeşimi, çocukluğumu toprağa verdim. Buraya bağlananlar elini vicdanına koysun. Küçük bir yerde yaşıyorum. Beni böyle şeylere dahil etmesinler ifadelerini kullandı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da atv'de.