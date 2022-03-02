'Destan' reytinglerde zirveye kuruldu

Akkız ve Batuga 'Destan' yazdı

Ekranların yeni fenomeni 'Destan', merakla beklenen on üçüncü bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu ve gördüğü büyük ilgi ile sosyal medya ve reytinglerde zirvede yer aldı.

'Destan' dokuzuncu bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %7,35 reyting ve %17,02 izlenme payı alarak birinci 20+ABC1 kategorisinde %6,29 reyting ve %13,73 izlenme payı alarak da kategorinin en çok izlenen dizisi oldu.

Destan'ın on üçüncü bölümünde henüz çocukken boğazına yay kirişi geçirilen Batuga o günden beri dilsiz ve akılsız rolü yaparak hayatta kalmayı başarmıştı. Akkız'ın, pençe olduğu ortaya çıkınca Alpagu Han tarafından idam edilecekti. İşte tam o sırada Batuga suskunluğunu bozar ve bu idamın önüne geçer! Töre gereği yargılanan Batuga, sorgulamayı babası Alpagu Han'ın yapmasını isteyerek onunla yüzleşir. Alpagu Han'ın sorgulamada "On beş bahar saklandın da şimdi niye aşikar oldun?'' sorusuna Batuga, Akkız'a bakarak "Beni hayata getiren kadının canını aldın, bana hayat veren kadının da canını almana sessiz kalamazdım" diyerek Alpagu Han'a meydan okur. Batuga verdiği cevapla da ayrıca Akkız'a olan aşkını da ifşa eder.

Batuga'nın, Alpagu Han'la yalnız konuşmak istemesi Ulu Ece, Vargı, Taizu ve Mei Jin'i korkutur. Batuga ve Akkız'ın her şeyi anlatmasından korkan Taizu, zindanda Akkız'ın yanına giderek Batuga'nın 15 yıl boyunca sakladığı sırları, neler bildiğini söylemesi karşılığında Akkız ve Batuga'nın hayatta kalabileceklerini söyleyerek yeni anlaşma teklif eder. Taizu'nun anlaşma teklifine öfkelenen Akkız "Karşında it değil kurt var Çinli! Kurttan çaşıt olmaz! Biz ölsek de devletimizi satmayız, yılanlarla da dost olmayız." diyerek reddeder.Kurultay üyelerinin, Kaya'nın da yabguluğunu kullanarak onları tehdit etmesinin etkisiyle Batuga'yı suçlu bulmaları karşısında Alpagu Han, Batuga'nın yay kirişiyle infazını emreder. Yay Batuga'nın boğazını gererken Saltuk, attığı okla taht odası karışır. Saltuk ve Saltuk'a bağlı Gökbenlere, Akkız ve Batuga'da katılarak Kaya ve Alpagu Han'ı rehin alırlar. Kaya'yı rehin alan Batuga, Akkız ve Saltuk meydan okuyarak sarayı gizli geçitten terk ederler. Batuga'nın dâhiyane planıyla Mei Jin'i tutsak etmeleriyle Taizu, Yaman ve Sırmayı serbest bırakmak zorunda kalır. Takas sırasında Taizu kahpelik yaparak Mei Jin 'i almasına rağmen son anda yaptığı oyunla Tutkun'u kaçırmayı başarır. Balamir ve Çolpan'ın çaşıtları Batuga, Akkız ve Saltuk'u takip eder. Balamir'in, haberi Alpagu Han'a ulaştırmasıyla Batuga, Akkız, Saltuk ve yanındakiler ormanda saklandıkları yerde Alpagu Han ve ordusu tarafından kuşatılır. Alpagu Han'ın elindeki yayı çekmesiyle Sırma vurulur.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek...