Yasemin Teyze, Türkiye’yi ağlattı! 38 yıllık evlilik Esra Erol’da bitti

Esra Erol’da gündem olan Yasemin Teyze, 38 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi. Yaşar Arslan’ın tavırları herkesi şoke etti.

Türkiye'yi ağlatan Yasemin Teyze, eşi Yasar Arslan'dan boşandı. 38 yıllık eşinin kendisini defalarca aldattığını söyleyerek soluğu Esra Erol'da alan Yasemin Arslan'ın anlattıkları herkesin tüylerini diken diken etti. İki engelli oğlu olduğunu söyleyen talihsiz kadın, kocasının son ihanetini anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Yaşar Arslan'ın kendisini Kibar Kübra Kaya ile aldattığını ifade eden Yasemin Teyze, sonunda eşinden ayrıldı.

Maç izlemek için Kayseri'ye gitmek istemişti

Arslan Ailesi'nin yuvasını kurtarmak için çabalayan atv ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol, Yaşar Arslan'ın tavırları karşısında şoke oldu. Kayserispor – Trabzonspor maçını izlemek için boşanma gününü ertelemek isteyen Yaşar Arslan'a tepki gösteren Esra Erol, "Erkekler için futbolun ne kadar önemli olduğunu biliyorum ama 38 yıllık evliliğiniz var ortada" sözlerini kullandı.

Yaşanan olaylarda kendisini haklı bulduğunu söyleyen Yaşar Arslan'ın tavırları boşanmanın ardından da değişmedi. Boşandığı için arkadaşlarıyla bir kafede buluşarak pasta kesen Arslan, "Arkadaşlar pastanın üzerine 'boşanma pastası' yazmış. Ben de geri çevirmedim" dedi.

Kurduğu cümlelerle herkesi şoke eden Yaşar Arslan sonunda Esra Erol'u da pes ettirdi. Başarılı programcı Esra Erol, "Ben daha önce böyle bir pişkinlik görmemiştim" diye konuştu. Türkiye'yi gözyaşlarına boğan Yasemin Teyze ise eski eşine hakkını helal etmediğini vurguladı.