Hakan ve Fikret Beyrut'ta yaşam savaşı veriyor

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 126'ncı bölümüyle ekrana geldi.

Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova', 126'ncı bölümünde #SevgininGücü etiketiyle dördüncü sezonunda yine gündemdeydi.

Vahap, Çolak'ın kumpasını Hakan'dan gizledi

Hakan, kendisine kumpas kuranın Bayram olduğunu öğrendi. Bayram'ın arkasında başka biri olduğunu düşünen Hakan, durumu araştırması için Vahap'ı görevlendirdi. Bayram'ın izini bulan Vahap, yanında Çolak'ı görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çolak, Bayram'ı öldürünce Vahap gerçekleri Hakan'dan gizlemek zorunda kaldı.

Çolak ve Betül ilişkilerini ilan etti

Çolak, Züleyha'nın ordunun ihalesine vereceği teklifi öğrenmesi için Betül'den yardım istedi. Betül, Züleyha'nın odasına girip ihalenin fotoğraflarını çekti. Betül'ün şüpheli hareketlerini fark eden Hakan ve Abdülkadir, duruma müdahale etti. Çolak ve Betül arasındaki samimiyet ilerledi. İkisi şehir kulübüne giderek ilişkilerini herkese ilan etti. Şermin onları beraber görünce öfkesine yenildi ve büyük bir kavga yaşandı.

Fikret'in imdadına Hakan yetişti

Fikret ve Çetin iç savaş çıkınca Beyrut'ta esir kaldı. Hakan ile buluşan Züleyha, Fikret ve Çetin'in onu araştırmak için Beyrut'a gittiklerini söylemek zorunda kaldı. Hakan tehlikeyi göze alıp Beyrut'a gitti. Fikret ve Çetin, kurtulmak için elçiliğe ulaşmaya çalışırken silahlar patladı ve Fikret yaralandı. Fikret'in imdadına Hakan yetişirken çatışma alevlendi ve Fikret ile Hakan iki ateş arasında kaldı.