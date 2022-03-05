Yalnız Kurt'un macerası nefes kesiyor

Ekranların adından çok bahsettiren dizisi 'Yalnız Kurt' heyecan dolu altıncı bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. Dizi, altıncı bölüm etiketi #Kuklacı ile sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında yer aldı.

Dizinin altıncı bölümünde neler oldu;

Davut ve Ahmet patlamada ölen Sezai Paşa'nın cesedinin başındadır. Milli savunma yolunda şehit olan Sezai Paşa'nın da tabutu da, şehit Nuri Killigil Paşa'nın cesedi gibi ufacık bir tabuta sığan parçalardan ibarettir. Ahmet olayın kaza mı yoksa sabotaj mı olduğunu sorgular. Davut, ferasetiyle "bunu anlamak için, Sezai'nin yerine kimin geçeceğine bakmak gerekir" diyecektir!

Mira, Doğan, Doğan ve Sare, Viking'in operasyonu alındıkları emniyette sabahlarlar. Viking, Mira ve Doğan'dan bir şey elde edemez. Mira, yukarıdan koruma altında olduğunu bildiği için rahattır, profesyonel davranır hiçbir ifade vermez. Hamlesinde sonuçsuz kalan Viking, Sare'yi kendisine bilgi vermemekle suçlar. Sare de kendini savunmaktadır, boş hamle yaptıkça işlerinin daha da zorlaştığını söyler! 5 Numara hala gizemini korumaktadır. Kimdir, nedir, kimse bir sonuca ulaşmaz.

Doğan hangara yapılan baskının Nizam tarafından organize edildiğini savunurken Altay Doğan'ın bağlantıları ile ilgili bilgi almaya çalışır ağzından.

Ortalık iyice gerilmiş oyun içinde oyun dönmekte ve ortama güvensizlik hakimdir. Yaşananlardan sonra, Doğan'ın Altay'a güveni artar. Altay bu durumun farkındadır planlı olarak doğru yolda gidiyordur. Bu olayların ardından Ahmet Viking'i, şahin davranmaması, emniyeti zor duruma sokmaması konusunda net bir dille uyarır.

Ela'nın babası Levent aniden ortaya çıkar ve Sare de durumu çaktırmamaya çalışarak ne istediğini sorar. Cevabı para olan Levent'e kısa zamanda sorunu çözeceğini söyler. Levent karşısındakinin Esra değil Sare olduğunu kısa sürede anlar, Sare para durumunu çözse de Levent daha çok para ister ve çirkinleşir! Sare geri adım atmaz Levent'i tehdit eder. Sare'nin hiç beklemediği bir anda karşısına yeni bir sorun çıkmıştır.

Herkes ölen Sezai Paşa'nın yerine kimin getirileceğini merak etmektedir. Altay, Davut'a Yıldırım Projesi'nin gizlice ilerleme sürecine dair şüphelerini dile getirir. Projeye Ulvi Karasoy adında bir komutan atanmıştır. Ulvi'nin sicili tertemizdir ama çok dikkatli olmak gerekir!

Mira Altay'ı ilk gördüğünden beri onun gücünden ve tavrından çok etkilenmiştir. Ona bir görev vermek ve Altay'ı içlerine almak istiyordur. Altay tam aradıkları kriterlere uyan birisidir. Belki de toplamak istediği bilgiler Altay'ın ayağına geliyordur ama bu tür işlerin de kendi içinde büyük riskleri vardır.

Altay Davut ile konuşur hayatında olanlarla ilgili bir yol aramaktadır. Yeni planlar yaparlar. Davut Altay'a gideceği en önemli noktayı işaret eder; Doğan ve Nizam'ın "başlarının" kim olduğunu öğrenmek ve ejderhanın yedi başını birden yok etmek!

Mira, Doğan ve Nizam'a işlerini doğru yapmaları konusunda uyarılar yapar. Nizam örgütle arasını düzeltmiş yine sevilen taraf olmuştur. Doğan da bu ayrımcılıktan ötürü gerilmiş ve tavrını net şekilde ortaya koymaktadır. Özellikle sokaktaki çocukların organlarının zorla alınıp satılmasını ve bu işin içinde Nizam'ın olup "yukarıdakiler" tarafından göz yumulmasını Doğan kabullenemez. Bu durum ve gerginlik yeni hamleleri de beraberinde getirecektir. Doğan, bu olaylardan sonra Sare'ye yapacağı sert hamlelerden bahseder, Sare'de işine yarayacak bilgilerin peşine düşer.

Altay, Selçuklu Fabrikası'na soktuğu Akif'i ziyarete gider. Fabrikaya gizlice giren Altay güvenlikler tarafından yakalanır fakat Altay fabrikanın güvenlik açıklarını tek tek sıralar. Altay Akif'e burada çok dikkatli olmasını ve her şeyi takip etmesi gerektiğini belirtir. Altay bunun dışında Akif'ten bir dahaki gelişinde rapor istediğini söyler. Altay bir süre ortadan kaybolacak!

Viking ve Nizam yeni pazarlıklar için tekrar buluşurlar. Viking, Nizam'dan bilgi almaya çalışır Nizam temkinli davranır. Nizam, dünyadaki diğer güçlerden ve Fettah Dahhak örgütünün yapılanmasından bahseder.

Fettah Dahhak Pensilvanya'dan Türk ordusuna dair yeni planlar yapmaktadır. Yaşına ve yenilgilerine rağmen hiçbir şeyden vazgeçmeyen Dahhak, vatan hainliğine devam etmektedir. Fettah Dahhak, kamuoyunun artık çok iyi bildiği ritüelini gözlerimizin önünde tekrarlar. Önüne getirilen apoletleri okur, üfler. Amerika'dan Türkiye'ye getirilen okunmuş apoletler ölen Sezai Paşa'nın yerine atanan Ulvi Karasoy'un omuzlarına takılır.

Altay, Mira'dan, 5 numara için gerçekleştireceği görevini alır. Altay kritik bir viraja giriyordur fakat bu virajı dönerse intikamı için önünde büyük bir yol açılacaktır. Altay verilen görev dahilinde yola çıkar. Bir hapishane aracı ile Kafkasya'da bir cezaevine götürülür.

Altay bilmediği ürkütücü bir yerdedir, kumpasa mı getirilmiştir? Deşifre mi olmuştur yoksa gerçekten avının peşinde midir? Altay'ın buradaki zorlu görevi ne? Başarılı olacak mı yoksa bu sonun başlangıcı mı olacak?