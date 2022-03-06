Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan devam ediyor. Aslı Karataş hedefine ulaşabildi mi? Hangi soruda seyirciye danıştı?

Her bölümü ile büyük heyecan yaratan Kim Milyoner Olmak İster'de birbirinden ilginç sorularıyla geceye damga vurdu. Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan yarışmacı Aslı Karataş Kim Milyoner Olmak İster'de ne kadar ödül kazandı?

Ödül kazanması durumunda parayı Meksika tatili için kullanmak istediğini dile getiren genç yarışmacı hedefinin yedinci soruyu görmek olduğunu söyledi. Oldukça başarılı bir performans sergileyen Aslı Karataş, Süpermen sorusunda seyircinin yardımını aldı.

İşte Aslı Karataş'ın seyirci jokerini kullandığı Süpermen sorusu;

Çizgi roman ve film kahramanı Süpermen, doğduğu yer olan hangi gezegenden Dünya'ya gönderilmiştir?

a- Melmac

b- Pandora

c- Krypton

d- Vulcan

Doğru Cevap: Krypton

Seyircinin desteğiyle soruya doğru cevabı veren Milyoner yarışmacısı, hedefine ulaştı. Aslı Karataş, Kim Milyoner Olmak İster'de 30 bin TL para ödülü kazandı.