Farklı tarzıyla Milyoner’e damga vurdu! Yiğitcan Ateş ne kadar ödül kazandı?

Kenan İmirzalıoğlu’nu şaşırtan yarışmacı Yiğitcan Ateş, coğrafya sorusunda oldukça zorlandı. Yarışmacı hangi yanıtı verdi?

Kim Milyoner Olmak İster'e farklı tarzıyla damga vuran 18 yaşındaki yarışmacı Yiğitcan Ateş, Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırttı. Kenan İmirzalıoğlu'nun "Nasılsın" sorusuna oldukça detaylı cevap veren genç yarışmacı dikkatleri üzerine çekti. Ateş, başarılı sunucu ve oyuncu İmirzalıoğlu'nun "Nerelisin" sorusuna da oldukça ilginç bir yanıt verdi. Aslen Tuncelili olduğunu dile getiren 18 yaşındaki Milyoner yarışmacısı, "Ben bu aslen olayını anlamıyorum. İzmir'de doğdum, babamı niye soruyorlar" diye konuştu.

Şu sıralar üniversiteye hazırlandığını dile getiren genç yarışmacı, adli bilimler alanında ilerlemek istediğini söyledi. Ateş, yarışmadan kazanacağı parayla rastgele bir iyilik yapmak istediğini dile getirdi.

Yiğitcan Ateş, Kim Milyoner Olmak İster'de ne kadar ödül kazandı? Yarışmacı hangi soruda zorlandı?

İşte Yiğitcan Ateş'i zorlayan o soru…

Hangisi Türkiye'de adı "D" harfiyle başlayan illerden birinin bulunduğu bir coğrafi bölge değildir?

a- Güneydoğu Anadolu

b- İç Anadolu

c- Karadeniz

d- Ege

Doğru Cevap: İç Anadolu

Yiğitcan Ateş, soruya Karadeniz yanıtını vererek yarışmaya veda etti. Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı, stüdyodan 2 bin TL ödülle ayrıldı.