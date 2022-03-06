Kim Milyoner Olmak İster’de Zimbabveli yarışmacı! “Türkiye’de en çok…”

Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan Türkiye sınırlarını aştı. Zimbabve uyruklu Tinashe Johnson Chinoda Kim Milyoner Olmak İster’de ne kadar ödül kazandı?

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yine heyecan dolu anlar yaşandı. 2014 yılından bu yana İstanbul'da yaşayan Zimbabveli Tinashe Johnson Chinoda Milyoner'de yarışmacı koltuğuna oturdu. Şu sıralar İngilizce dersleri verdiğini ifade eden Chinoda oldukça iyi bir performans sergiledi.

33 yaşındaki yarışmacının Kenan İmirzalıoğlu ile sohbeti de oldukça ilgi çekti. Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Tinashe Johnson Chinoda, kebabı çok sevdiğini dile getirdi. Türk insanının çok yardımsever olduğunu vurgulayan Zimbabveli Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı ne kadar ödül kazandı?

Tinashe Johnson Chinoda hangi soruda takıldı?

NBA All-Star Smaç Yarışması'nı üç kez kazanan tek basketbolcu olan Nate Robinson'ın boyu kaç santimetredir?

a- 175

b- 185

c- 205

d- 215

Doğru Cevap: 175

NBA All-Star Smaç Yarışması'nda tarihe geçen ünlü yıldız Nate Robinson sıçrama kabiliyetiyle dünyanın önde gelen oyun kurucuları arasında yer alıyor. 1.75'lik boyuna rağmen müthiş bir atletizme sahip olan basketbolcu smaç yarışmalarının dikkat çeken isimlerinin başında geliyor.

Chinoda, NBA sorusunda önce 205, ardından 215 yanıtını vererek yarışmaya veda etti. Zimbabve asıllı yarışmacı 30 bin TL para ödülü kazandı.