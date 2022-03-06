Ömer'in başı dertte

Yapımını NGM’nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi.

Cumartesi günü 42.bölümü ile ekranlara gelen Kardeşlerim #AdımAdımAşk etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Kardeşlerim 42. Bölümde neler yaşandı?

Akif, ayrı eve çıkar. Kaan da onunla gelir. Şengül ise evin temizliğinden sorumludur. Ancak Şengül'ün hafızası geri geldiği halde hatırlamıyor numarası yaptığı ortaya çıkınca Orhan ile araları yine açılır.

Doruk, Asiye'yi sonunda kıskandırmayı başarır. Doruk ile ilgilenen Özge, Asiye'nin canını fena sıkmaya başlar.

Boşanıp özgür bir adam olmak için gün sayan Akif ise Suzan'ı akşam yemeğine ikna etmeyi başarır. Resül, Akif ile ortaklığı bitirme kararı alır.

Aybike, abisi ile niye ayrıldıklarını hala anlamayan Harika'ya, Oğulcan'ın onun söylediklerini duyduğunu sonunda söyler. Bunun üzerine Harika tekrar denemek istese de "Sen zengin olmayı, benden daha çok seviyorsun" diyen Oğulcan, bu kez kabul etmez.

Kardeş okula yardım için okulda öğrencilerin kendi yaptıkları eserler açık arttırmaya çıkar. Açık arttırma Suzan ile Nebahat'in kapışmasına döner. Tahsilata giden Ömer, Harika ile çantaları karışınca başı fena derde girer. Harika çantasından çıkan paralara şok olurken, Ömer'in başı ise büyük beladır…