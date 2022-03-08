Batuga'nın amcası Balamir'le yüzleşmesi 'Destan' a damga vurdu!

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki on dördüncü bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Sosyal medyanın zirvesinde yer alan ‘Destan’ sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti.

Pazarlık sonucu Alpagu Han'ın elinden kurtardıkları bir araba dolusu Dağlı köle kız, Tutkun ve çiçek mikrobu bulaşmış Esen'le Akkız ve Batuga Dağ Obasına gelirler. Akkız gözleri dolu dolu obasına yurduna bakarken halk Batuga Teginin önünde diz vurup, bağır basıp onu çok sevilen bir Han gibi karşılanmıştır. Çolpan Hatun'un "Hoş gelmişsin yurduna yeğenim." sözlerine Dağ Obası halkının "Batuga Tegin çok yaşaaa!!! Dağ Tegini çok yaşaaaa! Aksak Tegin çok yaşaaaa" sözleri eşlik eder.

Tutkun'u, Dağ Obasında Timur sürprizi karşılar. Tutkun'un, Çolpan Hatun'un planı ile Kaya'yı ayartmak için Gök Saraya esir düştüğünü öğrenen Temur " Obana getirilmeni istedim ama belki de sen ayartmak için saraya girdiğin Kaya'ya koşmak istersin. Han olamadı ama yabgu oldu. İşine yarar mı? " sözleriyle Tutkun'a aşkının bittiğini söyler.

Batuga'yı Dağ Obasında amcası Balamir beklerken Batuga, amcası Balamir'le de yüzleşir. Balamir'in kendisine sarılmak istemesine "Alpagu Han'a yerimi söylerken de yeğenin miydim amca?" diyen Batuga kendini geri çeker. Balamir "Gücenmişsin belli ama gücenme yeğenim. Gayrı yolumuz uzun, çetin. Güçlü müsün, değil misin? Aklın on beş bahar saklanmana mı yeter, Alpagu Han'ı dize getirmeye mi bilmek istedim. Ama başardın! Alpagu Han'ı alt ettin! Gayrı bundan sonra senle davamız bir, yolumuz birdir! " birlik olalım teklifini Batuga "ben yurdumu bölmek isteyenle bir yola girmem!" diyerek reddeder. Balamir'in "O halde gayrı düşman olmamız yakındır yeğenim. Çünkü ordum Batı Gök Kağanlığını kuşatmıştır. Ben Batı Gök Kağanlığını alacam!'' sözleri karşısında Batuga'nın emri ile Saltuk kılıcını çekip Balamir'in boynuna dayar. Balamir, topladığı orduya gün batmadan dönmemesi halinde Dağ Hanlığına saldırması emri verdiğini söyler. Akkız'ın "Hiçbir yere gidemezsin. Çiçek hepimize bulaştı. Dağ'a bulaştırdık" sözleriyle Balamir şoka uğrar.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

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