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HABERLER Yalnız Kurt dizisine Berkan Şal konuk oluyor

Yalnız Kurt dizisine Berkan Şal konuk oluyor

GİRİŞ TARİHİ:  10.03.2022, 10:36
Yalnız Kurt dizisine Berkan Şal konuk oluyor

atv'nin sevilerek izlenen dizisi "Yalnız Kurt"a başarılı oyuncu Berkan Şal konuk oluyor. Nazar karakteri ile ekrana gelecek olan oyuncunun hikayenin seyrini nasıl değiştireceği merak konusu oldu. Etkileyici hikayesi ile yayınlandığı günden beri gündemden düşmeyen Yalnız Kurt; Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alıyor. Büyük ilgi gören dizinin oyuncu kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

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