Lise arkadaşıyla evlilik yaptı, mutluluğu 16 gün sürdü

Geçmişten gelen arkadaşlık aşka dönüştü ama sonu 400 bin liraya mal oldu. Mehmet Esen’in yaşadıkları herkesi şaşırttı

İki çocuk annesi eşinden ayrılarak lise arkadaşı ile evlenen Mehmet Esen'in başına gelenler Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicilerini şaşkına çevirdi. 41 yaşındaki Mehmet Esen, "Lise arkadaşım Neslihan'la bir evlilik yaptım, 16 gün sonra evi boşaltıp gitti" dedi. Adana'da ticaretle uğraştığını dile getiren iki çocuk babası, eşinin kandırılmış olabileceğini söyledi.

Çocuklarının annesinden ayrıldıktan sonra lise arkadaşı Neslihan Esen ile bir araya geldiğini ifade eden Mehmet Esen, "Biz daha önce de bir yıl birliktelik yaşamıştık. Çok sevmiyordum, aşık değildim. Bunu yüzüne de söyledim ama bir hayat arkadaşı arıyordum. Bu yüzden evlendik" diye konuştu. Eşi Neslihan Esen'in daha önce ünlü bir şarkıcının vokalisti olduğunu söyleyen Esen, evi terk eden eşinin şimdilerde solistlik yaptığını ifade etti.

16 günlük evliliğin faturası 400 bin TL

Eşinin kendisine iftira attığını iddia eden Mehmet Esen, "Benim şiddet uyguladığımı söylüyor. Asla dövmedim. Benim evimi boşalttı gitti. Tencereyi, tavayı, televizyonu her şeyi aldı. Oğlumun tenis raketi, ölen köpeğimle fotoğrafım… Onlardan ne istediğini merak ediyorum" sözlerini kullandı. Esen, 16 günlük evliliğin faturasının 400 bin TL olduğunu vurguladı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına bağlanan Neslihan Esen ise terk ettiği eşi için uzaklaştırma kararı aldığını söyledi. Mehmet Esen ile görüşmek istemediğini dile getiren Esen, evliliğini bitirmek istediğini ifade etti.