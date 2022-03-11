Züleyha sonunda gerçekleri öğrendi

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 127'ncı bölümüyle ekrana geldi.

#BeklenmeyenAşk etiketiyle sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 127'nci bölümüne Züleyha'nın Hakan'a evlenmek istediğini söylemesi damga vurdu.

Hakan, Fikret'i ateş hattından çıkarıp hastaneye yetiştirerek hayatını kurtardı. Züleyha konakta büyük telaş içinde Hakan'dan gelecek haberi beklerken, Hakan gerçek kimliğinin Çetin ve Fikret tarafından öğrenilmesinden son derece tedirgin oldu.

Fikret'in sağ salim konağa dönüşü herkesi sevince boğdu. Fikret, hayatını Mehmet Kara'ya borçlu olduğunu da anlattı. Fikret can borcunu Hakan'ın sırrını ele vermeyerek ödedi. Bunun üzerine Züleyha, Hakan'dan özür dileyerek aralarındaki buzları eritti. Hakan'ın desteğiyle şehir kulübünde düzenlenen ihaleye giren Züleyha, Çolak'ın tüm hamlelerine rağmen kazanmayı başardı.

Her şeyi yoluna koyduğunu düşünen Züleyha, Hakan'a evlenmek istediğini söyledi ve çocuklarla birlikte 15 günlük bir Avrupa deniz turuna çıkmayı teklif etti. Hakan bu teklife çok sevinirken diğer yandan da gemide kimliğinin ortaya çıkmasından endişelendi. Fadik'le birlikte Fikret'in evini temizlemeye giden Lütfiye, bulduğu Beyrut gazetesinde gördükleri karşısında şoke oldu ve derhal Züleyha'ya koştu. Gazeteyi gören Züleyha, Hakan hakkındaki gerçeği öğrendi!

'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümüyle 17 Mart Perşembe 20:00'de atv'de!