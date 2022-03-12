'Yalnız Kurt' yedinci bölümüyle AB kategorisinde en çok izlenen dizi oldu.

‘Yalnız Kurt’ yedinci bölümüyle AB kategorisinde %4,55 reyting ve %11,16 izlenme payı, alarak en çok izlenen dizi oldu. Dizi, yedinci bölüm etiketi #KaçışYok ile sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında yer aldı.

Altay kapana sıkıştı

Ekranların adından çok bahsettiren dizisi 'Yalnız Kurt' heyecan dolu yedinci bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu.

Dizinin yedinci bölümünde neler oldu;

Altay Kafkasya'da bir hapishanededir. Kurtarması gereken adama ait sadece bir numara söylenmiştir kendisine. Altay mahkumların numaralarına bakarak kendisine söylenen numarayı arar. Mira ise uydu görüntüleriyle Altay'ı izlemeye çalışır.

Mira ve Nizam, Yıldırım Projesi'nin yürütüldüğü yeri aramaktadırlar. Kilit isim, Sezai Paşa'nın yerine göreve gelen Ulvi Paşa'dır. Nizam, Fettah Dahhak'ın sefer görev emri olarak kullandığı F serisi 1 dolarlardan Ulvi Paşa'ya gönderir ve görüşmeye çağırır.

Nizam, hapishane görevine kendisinin birçok adamı dururken Kurdoğlu'nun gönderilmiş olmasına bozulur. Mira ise doğru karar verdiğinden emindir.

Altay aradığı mahkumu bulur. Tehlikeli değil ama tekinsiz görünen bir adam: Nazar!

Sare dövüş dersine gelmeyen Altay için endişelidir. Doğan ile Sare hangara gelirler. Altay'ın Mira ile çıktığını öğrenirler. Doğan, Altay'ın Mira'yla kendisi dışında bağlantı kurmuş olmasından rahatsızdır.

Nizam ve Ulvi terzide buluşurlar. Ulvi alacağı görev için heyecanlıdır. Görevinin Yıldırım Projesi'nin engellenmesi olduğunu öğrenir. Ulvi aracılığıyla, projenin yeri tespit edilip havaya uçurulacaktır! Akın da toplantıya dahil olur ve Ulvi Paşa, emir astsubayı Akın'ın karargahın imamı olduğunu öğrenir. Ulvi'ye Yıldırım Projesi'nin yürütüldüğü yerin bulunması emri verilir.

Altay, Nazar'a kendisini oradan çıkarmak için geldiğini söyler. Altay hapishanede tanıştığı Burhan adında bir Türk'ün gardiyanlarca dövüldüğünü görür, gardiyanları döver. Altay yarı baygın olan Burhan'ı kaldırıp içeri götürür. Gardiyanlar, Burhan'ı cebindeki 1 Doları almak için dövmüşlerdir. Altay adamın, F serisi 1 Dolar'ı ne kadar önemsediğini görünce, Fettah Dahhak için çalıştığını anlar. Altay 1 Doları iade etmek için Burhan'ın, bildiklerini anlatmasını ister.

Doğan, Viking'in de takip ettiği Rus diplomatın hipersonik füzelerle ilgili bilgileri Fransız alıcıya satacağını ve Mahmut isimli bir Türk iş adamının ikisi arasında aracılık yapacağını öğrenir. Bu alışverişten pay almak isteyen Doğan, devreye girer.

Sare Viking'e, Doğan'ın Ruslarla olan pazarlığını ve Levent'in başına dert olduğunu anlatır. Levent; Esra olmadığını anlamış ve para istemektedir. Viking Levent'in otel odasına gider ve Sare'yi rahat bırakması konusunda onu tehdit eder.

Nazar Altay'a hapishaneden çıkmanın tek yolunun hapishane şampiyonu Alex'i yenmek olduğunu söyler. Şampiyonun hapishane dışında başkalarıyla dövüştüğünü ve deepweb üzerinden tüm dünyadaki zenginlere şov yapıldığını anlatır. Altay bir şekilde dışarıdaki dövüşe gitmek zorundadır ve fazla da vakti yoktur.

Davut ve Gündüz ise Yıldırım Projesi'nin devamı için malzeme tedariğinin öneminin farkındadırlar. Fakat Sezai Paşa'nın yerine gelen Ulvi Paşa konusunda emin değillerdir. Davut acele etmeyip temkinli davranma taraftarıdır.

Akın, Ulvi Paşa'ya Sezai Paşa'nın en son titanyum kabloları sipariş verdiğinden bahseder ve akaryakıt depoları için pompa imal eden bir yer olan Selçuklu Alüminyum Fabrikası'na hep yalnız gittiğini ve kendisini götürmediğini söyler. Ulvi Paşa Selçuklu Alüminyum Fabrikası'nı geçmişten bilmektedir ve Yıldırım Projesi'nin orada yapıldığından şüphe duyar. Fabrikaya yalnız başına bir ziyaret gerçekleştirir ve Gündüz ile tanışır. Babasından ve geçmişteki yakın ilişkilerinden bahsederek Gündüz'ün güvenini kazanmaya çalışır. Gündüz bu ziyareti Davut'a bildirir. Davut hala temkinlidir ve Gündüz'e acele etmemesini söyler.

Doğan ise Fransız ve Rus diplomatın buluşma yerini basar, Fransız'ı öldürür. Rus diplomatla kendisi yeni bir anlaşma yapar. Sare ise Esra'nın mezarını ziyarete gitmiş ve orada Davut ile görüşmüştür. Davut'a da ısrarla Altay'ı sorar ama Davut da Altay'ın nerede olduğunu bilmemektedir.

Hapishanede, Burhan daha fazla dayanamaz, Altay'ın yanına gider ve bildiklerini anlatmaya başlar. Yapılanmanın Orta Asya sorumlusu olduğundan ve tuzağa düşürüldüğünden, gözünü bu hapishanede açtığından bahseder. 1 dolarını ister ve orada hayatta kalmasını sağlamasını, çıkınca istediği kadar para vereceğini söyler. Altay anlattıklarını umursamaz.

Sare eve döndüğünde Levent'i evde Doğan ile otururken görür. Doğan bir süre Mahmut'la telefonda görüşmek için onları yalnız bırakır. Levent Esra'nın öldüğünü öğrenmiş, Sare'yi hem de Ela üzerinden tehdit eder. Sare köşeye sıkışmıştır. Doğan içeri geri geldiğinde Sare beklenmedik bir hareketle Doğan'ın silahını alır ve Levent'i öldürür.

Başgardiyan Maxim, Altay'ın iki gardiyanı dövmesi sebebiyle Altay'la dövüşür. Zorlu bir dövüş olur. Maxim dayak yerken gardiyanlardan aldığı bir muşta ile Altay'a vurur. Altay kan içinde savrulur ve yere düşer. Nazar dövüşü kaybederse her şeyin biteceğini söyler. Altay öfkeyle kalkar ve Maxim'in kemiklerini kırar. Diğer gardiyanlar Altay'ın onu öldürmesini engellerler. Müdür Nikolay gelir ve Altay'ı ölüm çukuruna atmalarını söyler. Altay'ı çukura atıp mazgalı kapatırlar.