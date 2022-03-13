Doruk, Ömer'i takip edip ne iş yaptığını öğreniyor!

Yapımını NGM’nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi.

Cumartesi günü 43.bölümü ile ekranlara gelen Kardeşlerim #Kardeşlerim etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Kardeşlerim 43. Bölümde neler yaşandı?

Harika'nın yardımına yine Ömer yetişti. Harika, Tolga'nın paralarını harcadığını sanırken hırsızlığa uğrar ve ona Ömer yardım eder. Harika'nın aldıklarını iade edip paranın eksilen kısmını tamamlamaya çalışır. Oğulcan'dan akıl alan Şengül Orhan'la barışmak için taktikler dener. En son olarak romantik bir sofra hazırlayarak onu barışmaya ikna eder. Akif'ten intikam almak isteyen Nebahat, Resul ile iş birliği yapar. Şirketine gelen ihbarın arkasındakinin Akif olduğunu tüm bilgilerin bilgisayarında olduğunu söyler. Resul Akif'in bilgisayarını eline geçirir. Doruk'u çok kıskanan Asiye sonunda pes eder ve onunla barışır. Aşıklar arasında nihayet ateşkes sağlanır. Asiye, Doruk'a Ömer'in market işinden şüphelendiğini söyler. Doruk bunun üzerine onu takip eder ve tefecilerle yaptığı işe kendi gözleri ile tanı olur.