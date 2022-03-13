Gülendam fakirliğine isyan etti! Adı Sevgi 1. Bölüm’de neler yaşandı?

Adı Sevgi ilk bölümü ile atv ekranlarına geldi. Yeni dizi Adı Sevgi'de dikkat çeken isimlerden biri de Gülendam oldu. Gülendam, Zeynep'e zıt karakteriyle öne çıktı.

Başrollerinde Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in yer aldığı Adı Sevgi, muhteşem bir bölümle ekran yolculuğuna 'merhaba' dedi. Her anıyla izleyenleri ekran başına kilitleyen Adı Sevgi'de Zeynep'in kardeşi Gülendam farklı bir karakter olarak ilgi odağı oldu. Fakirlik hakkındaki sözleriyle izleyenlerin dikkatini çeken Zeynep'in kardeşi, ailesinden tamamen farklı bir görüntü ortaya koydu.

"Sen hiç açlıktan ağladın mı?"

Zengin olmak ve daha rahat yaşamak için Zeynep'in Volkan Baykara ile evlenmesi gerektiğini söyleyen Gülendam, karşısına çıkan engelleri de yıkmak için yoğun çaba harcadı. İlçeye yeni atanan öğretmeni Elif ile sürekli ters düşen Gülendam, Baykaraların kendisi için getirdiği elbiselere ve cep telefonuna odaklandı. Gülendam, öğretmenine yönelik "Sen hiç açlıktan ağladın mı?" sorusunu yöneltti.

Fakirliğine her fırsatta isyan eden Gülendam, iki kardeşinin de kendisiyle aynı şeyleri düşünmesi gerektiğini vurguladı. Annesinin karar değiştirmesine engel olmak isteyen Gülendam'ın Baykaralarla kurduğu iyi diyalog da dikkat çekti.

İlk bölümü ile yoğun ilgi gören Adı Sevgi, her Pazar yeni bölümleriyle atv ekranlarında buluşacak.