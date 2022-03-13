Volkan, Zeynep’in yüzüğü çıkardığını fark etti! Adı Sevgi 1. Bölüm’e damga vuran anlar…

Adı Sevgi 1. Bölümü ile çok konuşulurken Volkan'ın Zeynep'e karşı davranışları dikkat çekti. İşte Adı Sevgi'nin ilk bölümünde çok konuşulan o sahne...

atv ekranlarının yeni dizisi Adı Sevgi ilk bölümü ile büyük bir heyecana sahne oldu. Sarpça adlı kasabaya yeni anlatan Elif isimli öğretmenin fedakarlığı Zeynep'i kurtaracak mı? Genç kız Volkan ile evlenmekten kurtulacak mı? Baykaralar ile mücadeleye giren Elif'in en büyük yardımcısı Emir mi olacak?

Birbirinden etkileyici sahnelerle adından söz ettiren Adı Sevgi, atv izleyicisini ekran başına kilitledi. Volkan Baykara ile evlenmek istemediği için yüzüğünü çıkaran Zeynep, takıntılı sevgilisinin bunu fark etmesiyle büyük korku yaşadı. Volkan'ın öfkesini kontrol edemediği anlar Adı Sevgi'nin birinci bölümüne damga vurdu.

Zeynep'i ağlatan anlar

Henüz reşit olmadığı için annesinin onayıyla evlenebilen Zeynep'e tokat atan Volkan, genç kızın kendisini sevmesini istedi. Zeynep'in ise o anlarda gözlerinde endişe ve korku vardı. Volkan'ın kendisini bırakmasını isteyen Zeynep gözyaşları içinde kaldı. Odaya giren Macide Hanım oğlunu engellemeye çalışırken Zeynep'i suçlamayı da ihmal etmedi.

Büyük bir heyecan ve merakla izlenen sahne Adı Sevgi'ye damga vururken Volkan'ın ilerleyen dönemde neler yapacağı da merak konusu oldu.

Koliba Film imzalı Adı Sevgi her Pazar yeni bölümleriyle atv'de.