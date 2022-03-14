"Adı Sevgi" çok sevildi

"Asla Yalnız Yürümeyeceksin"

İlk bölümü dün akşam (13 Mart Pazar) atv ekranlarına gelen "Adı Sevgi", seyircilerin ilgi odağı oldu. Dizi #AdıSevgi etiketiyle sosyal medyada da gündeme oturdu. Adı Sevgi'nin küçük kahramanı Zeynep ve idealist, mücadeleci Elif Öğretmen'e destek mesajları yağdı, seyirciler diziyi sevgi yağmuruna tuttu.

Eğitim imkanı ellerinden alınan ve çocuk yaşta evliliğe zorlanan kız çocuklarının dramını, idealist, mücadeleci bir öğretmenin hikayesini anlatan "Adı Sevgi"nin ilk bölümü, izleyemeyenler için bu akşam (14 Mart Pazartesi) yeniden atv ekranlarına gelecek.

"Asla Yalnız Yürümeyeceksin…" sloganıyla yayınlanan dizinin başrollerini Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş paylaşıyor. Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği dizinin senaryosunu Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tura kaleme aldı.

Mesleğine aşık bir öğretmenin öğrencileri için mücadelesi

"Adı Sevgi", hayallerinin ve umutlarının peşinden koşan mesleğine aşık genç bir öğretmenin, kararlılık, sevgi ve fedakarlıkla verdiği amansız mücadeleyi, öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor.

Yunus Emre Yıldırımer'in başrolü Gizem Güneş ile paylaştığı "Adı Sevgi"nin oyuncu kadrosunda, Fatih Al, Nihan Büyükağaç, Mehtap Bayri, Okday Korunan, Hande Kaptan, Asya Kasap, Mert Doğan, Serpil Gül, İlker Sami Kılıç, Asena Keskinci, Esat Polat Güler, Kürşat Demir, Ece Koroğlu, Cenk Hakan Köksal, Lara Domaç, Sıla Korkmaz, Arzu Güler, Bora Kırkım, Ozan Güçlü Berfu Öngören ve Bertan Emre Dirikolu yer alıyor