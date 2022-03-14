"Hakim" setinde doğum günü kutlaması

atv'nin merakla beklenen iddialı dizisi Hakim'in genç oyuncusu Fatih Berk Şahin'e sette sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan Limon yapım imzalı Hakim dizisinin oyuncularından Fatih Berk Şahin'in doğum günü sette kutlandı. Set ekibi ve oyuncu arkadaşlarının doğum günü sürprizi ile karşılaşan başarılı oyuncu şaşkınlığını gizleyemedi. Mumları üflerken dilek dileyen oyuncu "Umarım savaşların olmadığı, kadınların şiddet görmediği bir sene olur." dedi.

atv'de ekran yolculuğuna başlamaya hazırlanan, dünyada izlenme rekorları kıran "Your Honor" dizisinin uyarlaması "Hakim", yıllar boyunca adaleti sağlamak adına çalışan bir hakimin oğlunun suça karışması ile birlikte, yaşadıklarını ele alacak. Hakim'in yaşadığı trajik olayları işleyecek olan dizi, adalet ile vicdan arasında nasıl bir ilişki olduğunu da izleyiciye sunacak.

Dizinin yapımını Limon Yapım, yapımcılığını Hayri Aslan üstleniyor. Genel koordinatörlüğünü Akın Topuz'un yaptığı Hakim'in yönetmen koltuğuna Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir otururken, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma kaleme alıyor.

Güçlü hikayesi ve ilgi çekici senaryosuyla ekrana gelecek olan Hakim'in başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Yurdaer Okur ve Uğur Yücel paylaşırken Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Eslem Akar, Seda Akman, Naz Çağla Irmak, Hakan Yufkacıgil ve Gülsen Tuncer gibi birbirinden başarılı isimler de rol alıyor.

Hakim, yakında atv'de!