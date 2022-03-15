Akkız, Tılsım Hatun'un urbasını giydi

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki on beşinci bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Sosyal medyanın zirvesinde yer alan ‘Destan’ sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti.

'Destan'ın on beşinci bölümünde Çolpan Hatun'un, Tılsım'ın emanetlerini Batuga'ya vermesi ve Batuga'nın annesinden kalan savaşçı urbası, kılıç, yay ve tilkeşi Akkız'a verip, o'nun taşımasını istemesi damgasını vurdu.

Çolpan Hatun savaş ve çiçek salgını nedeniyle "Ne olacağımız belli değilken sana emanetlerini vermek istedim" diyerek Tilbe'nin çadıra getirdiği sandığı açar. Sandıktan savaşçı urbası, kılıç, yay, tirkeşi çıkar. Çolpan "Anan gelin olup obamızdan ayrıldığı günden beri saklarım bunları. Bacım öldükten sonra sana bunları vermeyi çok istedim ama… Aklın yok bilirdim. Versem de ne olduğunu anlamazsın sanırdım" diyerek annesinin emanetlerini Batuga'ya verir. Gözleri dolu dolu olan Batuga, anasının emanetlerine elini götürür, okşar gibi dokunur. Batuga'yı annesinin emanetleriyle yalnız bırakmak isteyen Akkız çadırda bulunan herkesi dışarıya çıkartır. Akkız tam çıkacakken Batuga "Savaş urbaların Gök Saray'da kaldı. Onun emanetini sen taşır mısın? sözleri Akkız'ın gözlerini dolmasına neden olur. Akkız "Gururla taşırım Batuga Teginim" diyerek Tılsım Hatun'un urbasını göğsüne çeker ve büyük bir hazineymiş gibi sarılır.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

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