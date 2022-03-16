Adem Dolapçı ve yakınları gözaltına alındı! Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınından sonra neler oldu?

Türkiye'nin konuştuğu Adem Dolapçı olayında 4 kişi gözaltına alındı. Mağdurlar, Müge Anlı'dan yardım istedi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen dolandırıcılık konusu dudak uçuklatırken programın ardından Ankara'da düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. 2015 yılında Ayten Kahraman ile Adem Dolapçı arasında başlayan ilişki, zamanla farklı bir boyuta ulaştı. 4 kişinin gözaltına alındığı olayda Dolapçı'nın 47 yaşındaki kadını 5.5 milyon TL'lik zarara uğrattığı öne sürüldü.

7 yıl önce sosyal medyadan tanıştığı Adem Dolapçı'nın kendisini evlilik vaadiyle kandırdığını belirten Dolapçı, "Adem Dolapçı için evimi ve arabamı sattım. Bu da yetmedi borçlandım" dedi. Adem Dolapçı'nın mağdur ettiği farklı kişilerin de olduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında ortaya çıktı. Dolapçı'nın bir belediye çalışanını 500 bin TL, bir yöneticiyi ise 20 milyon TL dolandırıldığı iddiası ortaya atıldı.

Soyadını 'Göktaşı' olarak değiştirdi

Canlı yayından konuşulanların ardından Türkiye ayağa kalkarken Adem Dolapçı ve yakınlarının da aralarında bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Adem Dolapçı'nın soyadını 'Göktaşı' olarak değiştirdiği ifade edildi.

Ankara'dan Erzurum'a kadar uzanan soruşturma her geçen gün genişlerken evlilik vaadiyle dolandırılan mağdurların bir kısmı da Müge Anlı'dan yardım istedi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00'da canlı yayınla atv izleyicisiyle buluşuyor.