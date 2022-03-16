Kayı Obası yasa boğuldu

Zehirlenen Mari öldü!

'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 86'ncı bölümünde Cornelia'nın, Ayşe Hatun'un hazırladığı yemeğe zehir katarak Mari'yi zehirlemesi ve Mari'nin fenalaşması üzerine Turgut Bey, Mari'yi çadırdan çıkarır. Mari kan kusmaktadır. Turgut Bey çaresizce, Kumral Abdal'ı arayarak Kayı Obası meydanına gelir.

"Dayan Mari'm, dayan güzelim! Kumral Abdal iyi edecek seni! " diyen Turgut Bey çaresizce çevresinde toplananlardan yardım bekler. Mari acıyla Turgut Bey'e bakar. Son gücüyle "Turgut… Bebeğimiz…"diyerek gözlerini kapar. Bala, Kumral Abdal, Selcan, Malhun, Selvi, Aygül, Cerkutay hepsi çadırlardan çıkarlar şok içinde Turgut Bey'in yayına koşarlar. Kumral Abdal, Mari'yi görür görmez öldüğünü anlar. Turgut Bey "Bir şey et! Kumral Abdal Marim! Gider bir şey et… "Kumral Abdal'ın gözünden yaşlar gelerek "Yapacak bir şey kalmamıştır Turgut bey'im! İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.'' diyerek Mari'nin öldüğünü ilan eder. Turgut Bey ve obadakiler büyük şok yaşarken Selcan Ana, Mari'nin kanlı yüzünü siler. Turgut Bey "Gitti… Ana Mari'm gitti… Bebem gitti…" diye dövünürken Mari'yi zehirleyen Cornelia hedef saptırmak için "Öldürdüler onu! Zehirlediler… Ne istediniz ondan?'' diye feryat eder. Cornelia'nın, Mari'nin zehirlenerek öldüğünü söylemesi herkeste şok etkisi yaratır.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 86'ncı bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.