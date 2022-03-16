Söğüt'te uyanan karanlık hücreler Osman Bey'e karşı harekete geçiyor!

İbrahim Fakih, Cornelia'ya Mari'yi zehirleme talimatı verdi

'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 86'ncı bölümünde Söğüt'e gelen derviş kılıklı İbrahim Fakih'in ,karanlık hücreleri uyandırıp harekete geçirmesi ve müridi olan Cornelia'ya, Mari'yi zehirleme emri vermesi damgasını vurdu.

Osman Bey'in ezeli düşmanları Vezir Alemşah ve Geyhatu'yu ele geçilmesi ve beyliğini güçlendirmesi, devlet olma yolunda önünü açarken Osman Bey'in uçlarda kurduğu Türk birliğinin önünü kesmek isteyen karanlık güçlerinde uyanmasına neden oldu. Kendisini İbrahim Fakih diye tanıtan derviş kılıklı adam müritlerini mahzende toplayarak "Eline kılıç alan her kalabalık, bir orduya dönüşebilir! Fakat bir komutanı yetiştirmek, onlarca yıl alır! İçlerinde kökleşmiş ne varsa! Fikir adamları, alimleri, yaşlıları, komutanları! Hepsini yok edeceğiz!'' diyerek müritlerine uyanma talimatı verir.

"Sizler ilk uyananlarsınız! Yok etmek için uyananlar" diyen İbrahim Fakih kuşağından çıkardığı zehri Cornelia'ya verir. "Mari'ye göre kimsesiz bir kız, Türklere göre Mari'nin hizmetini gören bir kimsesiz. Bizim ise en yetkin katilimiz!'' diyerek Cornelia'yı tanımlayan İbrahim Fakih ilk hedef olarak Turgut ve Gündüz Beylerin arasını açacaklarını söyler. İbrahim Fakih ''Bu ayrılık kanlı olacak'' diyerek Cornelia'ya yıllardır yanında saklandığı Mari'yi zehirleme talimatı verir.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 86'ncı bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.