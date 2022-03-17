Osman Bey'in İnegöl Fethi öncesi ilk hedefi İnhisar

"Gölge gibi girip, yel gibi yıkacağız!"

'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 86'ıncı bölümünde Mari'nin zehirlenip ölmesi, Cornelia'nın yönlendirmesiyle Mari'nin öldürülmesinden Turgut Bey ve Koses'in Gündüz Bey'i sorumlu tutmaları; Osman Bey'i fetih arzusundan döndürmez. Osman Bey, İnegöl öncesi ilk hedefi İnhisar belirlemiştir.

Gündüz ve Ayşe Hatun'u kafesli çadırda alıkoyan Osman Bey, Turgut Bey ve Koses'e sabretmelerini söyleyerek cenk sonrası mahkeme kurulacağını ve kararı fakihin vereceğini söyler. Osman bey hiçbir şeyin fethin önüne geçmeyeceğini belirterek plan üzerinde Alpleri Baysungur, Konur, Akça Çoban, Kumral Abdal, Demirci Davut, Turahan ve Raşit'le kuşatma için çalışır. Osman Bey "Dağa okçular konuşlanacak… Ola ki bir yardım gelir. İnhisar'ı alacak isek, evvel çevresini ele geçireceğiz!" diyerek Alplerine talimatlar verir.

Akça'nın "Beyim! İnhisar uykuda! Yollarda birkaç devriye dışında kimse yoktur! Vaziyet istediğin gibidir! İki alp emrin üzere İnhisar'da bekler!" sözleri Osman Bey'i memnun eder. Osman Bey " İnhisar'a varın! Yolda kelamınız ile çözeceğiniz mesele olur ise, pusatınıza davranmayın! Gölge gibi gidip, yel gibi yıkacağız! Amma kurmak için demi Akça!" diyerek Alplerine İnhisar'ın fethini hedef gösterir.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 86'ıncı bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.