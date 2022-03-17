Polisler stüdyoya Fatma Bekar için geldi! İşte o anlarda yaşananlar…

atv’nin gündem belirleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’te stüdyoya polis geldi. Polis ekipleri stüdyoya neden geldi?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündemin sıcak konuları arasında Dursun Zehir'in kaybolması yer aldı. 71 yaşındaki Dursun Zehir'den bir iz arayan aile soluğu Müge Anlı'da alsa da her geçen gün birçok soru işareti gündemin tepesine yerleşti. Bilgisayar oyunlarına bağımlı olduğu ifade edilen torun Kerim Bekar şüpheliler arasında yer alırken Kerim Bekar'ın annesi Fatma Bekar ile ilgili yaşanan son dakika gelişmesi herkesi şoke etti.

Polis ekipleri Fatma Bekar için stüdyoda

Yaşadıkları mahallede birçok kişiyle husumetli olduğu ortaya çıkan Fatma Bekar için imza toplanarak mahkeme kararı aldırıldı. Fatma Zehir için stüdyoya gelen polis ekipleri, Bekar'ı tedavi görmek üzere hastaneye götürdü. Yaşananlara isyan eden Fatma Bekar, mahallede herkesin üstüne geldiğini öne sürdü. Mahalleliyse Fatma Bekar'ın sokakta sürekli orakla gezdiğini ve herkesi 'keserim, doğrarım' diyerek tehdit ettiğini iddia etti.

Kerim Bekar'ın 15 bin TL kredi çektiği iddiaları da konuya farklı bir boyut kazandırdı. Bekar'ın krediyi çekme sebebinin kumar olduğu anlaşıldı. Daha önce de dedesinin evinden 10 bin TL para aldığı ortaya çıkan gençle ilgili şüpheler yoğunlaştı.

Dursun Zehir'in kaybolmasıyla ilgili konu devam ederken Fatma Bekar'ın akıbeti de merak konusu oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert, birbirinden ilginç konularıyla hafta içi her gün saat 10.00'da atv'de.