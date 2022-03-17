Yalnız Kurt 8. Bölümü ile Cuma akşamı atv’de! “Benden her şey olur ama hain olmaz”

Osman Sınav imzasıyla atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Yalnız Kurt, 8. Bölümü ile bir kez daha izleyenleri ekran başına kilitlemeye geliyor. Yalnız Kurt yeni bölümde neler olacak?

7. Bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitleyen Yalnız Kurt'un 8. Bölümü de büyük bir heyecanla bekleniyor. Yayınlanan 8. Bölüm fragmanına yine birbirinden önemli sözler damga vurdu. Çarpıcı konu ve senaryosuyla her bölümde yoğun ilgi gören Yalnız Kurt'ta bu hafta neler olacak? Yalnız Kurt 8. Bölümü ile Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de.

Kafkasya'da bir hapishanede kalan Altay, orada da acımasız bir dünyanın içine daldı. F serili 1 Dolar ise yine gündemde yer aldı. Yalnız Kurt 8. Bölüm Fragmanı'nda "O paranın bu dünyada da öte dünyada da alamayacağı hiçbir şey yoktur" sözleri dikkat çekti.

Viking'in bazı hareketleri ise Ahmet'in şüphesini çekti. Ahmet, Viking'e yönelik "Vatana ihanet içinde misin?" sorusunu yöneltirken Viking, "Viking derler bana. Benden her şey olur ama hain olmaz" sözleriyle yanıt verdi.

Altay vuruldu! Altay ölecek mi?

Yalnız Kurt yeni bölüm fragmanında hava saldırıları, patlamalar ve sıcak çatışmalar dikkat çekti. Yalnız Kurt 8. Bölüm Fragmanının sonunda ise Altay'ın vurulduğu görüldü.

Mira'yı kızdıran olay neydi? Fabrikayı patlatmak isteyenler hedeflerine ulaşabilecek mi? Altay, girdiği silahlı mücadeleden sağ salim çıkacak mı? Ahmet, Viking'e inanacak mı?

Yeni bölüm fragmanlarıyla heyecan dozunu yükselten Yalnız Kurt 8. Bölümü ile Cuma akşamı atv'de.