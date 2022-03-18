Hakim'den dikkat çeken tanıtım! atv'nin yeni dizisi yakında izleyicisiyle buluşacak

Ekranlara iddialı bir başlangıç yapmaya hazırlanan Hakim yeni fragman ile ilgi odağı oldu

atv'nin heyecanla beklenen dizisi Hakim yeni tanıtımıyla da büyük ilgi uyandırdı. Sezonun iddialı dizileri arasında yer alan Hakim, muhteşem tanıtımı ile beğeni topladı. Başrolünde Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı Hakim'de Ebru Özkan, Yurdaer Okur, Uğur Yücel, Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Eslem Akar, Seda Akman, Naz Çağla Irmak ve Gülsen Tuncer gibi önemli isimler yer alıyor.



Hakim dizisinin ikinci tanıtımı heyecana sahne olurken babanın oğluna yönelik söylediği "Ben buradayım oğlum tamam, ben sana yardım edeceğim!" sözleri dikkat çekti. Birbirinden özel görüntülerle ekrana gelen Hakim yeni tanıtımı izleyenlerden tam not aldı.



Dünya çapında büyük hayran kitlesine sahip olan Your Honor adlı dizinin Türkiye uyarlaması olan Hakim, Limon Film imzasıyla izleyicisiyle buluşacak.

Yeni dizi Hakim, yakında atv'de.

