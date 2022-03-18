Üstçavuş, Ulvi Paşa’ya hesap sordu! Yalnız Kurt 8. Bölüm’de dikkat çeken sahne…

Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt’un son bölümünde ‘abi’ detayı herkesi şaşkına çevirdi. Fettah Dahhak’ın ordu içindeki kriptolarının şimdiki amacı ne?

atv'nin Cuma akşamlarına damga vuran dizisi Yalnız Kurt, birbirinden önemli sahneleriyle Türkiye'nin yakın geçmişine ışık tutmaya devam ediyor. Yalnız Kurt 8. Bölüm'de yer alan 'abilik' detayı dikkat çekti. Ulvi Paşa'nın kendisinden daha genç olan ve alt rütbedeki askere 'abi' diye hitap etmesi şaşkınlık yarattı.

Fettah Dahhak'ın liderlik ettiği terör örgütünün kademesinde üstçavuş rütbeli genç askerin 'karargah imamı' olduğu ortaya çıktı. Ulvi Paşa'nın emrindeki askere örgüt hiyerarşisine dayanarak 'abi' şeklinde seslenmesi ise bölümün en dikkat çeken anlarından oldu.

"İnternette dolaşacağına çöz şu işi"

Genç üstçavuşun komutanına emirler yağdırdığı anlar gündeme oturdu. Türkiye'nin hava savunma sistemleri alanındaki gücünü engellemeye çalışan ordu içindeki kriptolar bunun için gerekli malzemenin tedarik edilmesi için çaba harcadı. Paşa'nın malzemeye internetten baktığını söylemesi üzerine üstçavuş, "İnternette dolaşacağına çöz şu işi!" dedi. Ulvi Paşa ise konuşmanın ardından ilk olarak hain olduğu bilinen Nizamettin Köz'ü aradı.

Ordu içindeki kriptolar Türkiye için son derece önemli olan Yıldırım Projesi'ni engelleyebilecek mi? Kripto ordu mensuplarının gerçek niyeti ortaya çıkacak mı?

Yalnız Kurt 8. Bölüm'de büyük ilgi gören o sahneyi izlemek için tıklayın.