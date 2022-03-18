Viking ve Ahmet Müdür’ün ilk tanışması… Yalnız Kurt’ta PJAK operasyonu!

Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt, Türkiye’nin ve bölgenin yakın geçmişine ışık tutmaya devam ediyor. PJAK’a düzenlenen operasyonda işkenceye uğrayan Tekin Giritli’yi bulan Ahmet, Viking’i sorguya aldı.

Birbirinden önemli sahneleriyle ve heyecan dolu anlarıyla izleyenleri atv ekranlarına kilitleyen Yalnız Kurt, 8. Bölümü ile bir kez daha yoğun ilgi gördü. Sosyal medyada her sahnesiyle çok konuşulan Yalnız Kurt'ta terör örgütü PKK'nın İran kolu olan PJAK'a düzenlenen operasyon sahnesi soluksuz izlendi. Viking lakabıyla bilinen Tekin Giritli'nin Ahmet Müdür'le olan tanışması dikkat çekti.

Yalnız Kurt Viking kimdir sorularının da yanıt bulduğu anlar soluksuz izlendi. Terör örgütü PJAK'ın elinden kurtarılan Viking'in hain olabileceğini düşünen Ahmet hiç beklemediği bir yanıt aldı. Tekin Giritli, "Benden her şey olur ama hain olmaz sözlerini kullandı."

Tekin Giritli'nin lakabı neden Viking?

O günden bu yana 'şahin' olarak bilinen Tekin Giritli'nin birçok arkadaşını şehit verdiği de ortaya çıktı. Babasının görevi dolayısıyla Lübnan'da doğduğunu söyleyen Tekin Giritli, Viking lakabını da Şevket adlı bir büyüğünden aldığını açıkladı.

Her hafta muhteşem bölümleriyle atv ekranlarına gelen Yalnız Kurt, Türkiye'nin yakın geçmişine ışık tutmaya devam ediyor. Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt'un merakla takip edilen 'PJAK Operasyonu' sahnesini ve tüm özel anları izlemek için tıklayın.