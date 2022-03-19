Altay vuruldu

Ekranların adından çok bahsettiren dizisi 'Yalnız Kurt' heyecan dolu sekizinci bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. Dizi, sekizinci bölüm etiketi #KurtKapanı ile sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında yer aldı.

Dizinin sekizinci bölümünde neler oldu;

Altay, gardiyan Maxim ile yaptığı dövüşü kazanıp hapishane müdürü Nikolay'ın otoritesini sarstığı için ölüm çukuruna atılmıştır. Altay ölüm çukurunda kendini hem fiziki hem de mental olarak zinde tutmaya çalışır. Nazar da, dışarıya çıkış bileti olan Altay'a gizlice yardımcı olur. Altay'ın hem dövüşteki becerisini, hem de ölüm çukurundaki dayanıklılığını gören Nikolay, onu yok etmek yerine bahis dövüşlerinde kullanmanın daha mantıklı olduğunu düşünüp onu ölüm çukurundan çıkarır.

Ulvi, titanyum kablolarının tedariğini beklemektedir fakat Akın kabloları tedarik edememiştir. Kendi imkanları ile bu tedariği sağlayamayan Ulvi bu işi halletmesi için Nizam'dan yardım ister. Nizam titanyum kablo teminini Ulvi'ye sağlar.

Doğan, Rus diplomatın ailesini bulur ve onu ailesiyle tehdit ederek yeniden anlaşma masasına oturmasını sağlar. Viking ise Rusların ürettiği teknolojinin müşterisi olan Fransız'ın ortadan kaybolduğunu öğrenir. Viking Rus diplomat'ın işadamı Mahmut'la yeniden buluştuğunu ve yanında Doğan'ın adamı olan Sefer'in de olduğu bilgisini yetim kurtlardan alır. Doğan'ın bu işle bağlantısını anlamak için de Nizam ile bir görüşme ayarlar. Nizam'dan Doğan'ın Rus diplomatı nereye sakladığını öğrenmeyi umuyordur. Nizam ise bu konuda bilgi sahibi olmadığını ama Doğan'ın her bilgiyi telefonunda tuttuğundan telefon takibi ile sonuca ulaşabileceğini söyler.

Ahmet, Viking'i takip ettirmiş ve Nizam ve Viking'in gizli görüşmesini fotoğraflamıştır. Geçmişte Viking ile yine karşı karşıya geldikleri olayları hatırlar ve Viking'in ihanet içinde olup olmadığından emin olmak ister.

Sare, her zamanki gibi kahvaltıya gelir ve Viking'e Doğan'ın silahı ile Levent'i öldürdüğünü anlatır. Viking bu duruma çok öfkelenir. Artık Doğan'ın elinde, Sare'nin işlemiş olduğu bir cinayetin delili vardır. Nizam'dan aldığı bilgi üzerine Viking, Doğan'ın telefonundaki verilere ulaşmak ister. Bunun için Sare'ye Doğan'ın telefonuna takması için bir cihaz verir. Sare bir fırsatını kollayıp bu cihazı Doğan'ın telefonuna takar. Telefondaki veriler Viking'e ulaşır! Viking artık Rus ajanın tutulduğu yeri öğrenmiştir.

Altay hapishanede karşısına çıkan rakipleri birer birer devirir. Tek amacı hapishane şampiyonu olan Alex'i yenerek hapishane dışında yapılan dövüşlere katılmaya hak kazanmak ve hapishanenin dışına çıkmaktır. Altay, Alex'i döver ve bir daha dövüşemeyecek hale getirir. Nikolay, hapishane dışındaki dövüşe Alex'in yerine Altay'ı götürmekten başka çaresi kalmamıştır. Altay'ın planı işler.

Burhan, Altay'ın aldığı bir doların peşindedir. Altay yapılanmanın Orta Asya imamı olan Burhan'ı konuşturarak onun Türkiye'deki bağlantısının Nizamettin Köz olduğunu öğrenir. Akşam hapishaneden çıkacak olan Altay, Burhan'a ait olan 1 doları Burhan'a "yedirerek" iade eder, böylece hainin hayatta kalma vizesini yok eder. Altay'ı takip ederken Burhan'ın da aynı cezaevinde olduğunu öğrenen Nizam onun yaşamasının kendisi için risk olacağını düşünerek Burhan'ı öldürtüp ortadan kaldırır.

Viking, Sare'nin Doğan'ın telefonuna taktığı cihaz sayesinde Rus diplomatın yerini bulur. Yetim Kurtlar'dan oluşan bir tim ile Doğan'ın Rus diplomatı tuttuğu mekana baskın verir ve Rus diplomatı Doğan'ın elinden alır. Nizam bu durumdan oldukça memnundur. Doğan ise içerde bir köstebek olduğuna artık emin olup bütün evde arama yaptırır. Evde bir şey bulamazlar, en son Doğan'ın telefonunda dinleme cihazı bulunur. Cihazı, eve "Esra" sahte kimliğiyle ilk geldiğinde Sare yerleştirmiştir.

Viking, Rus diplomatı Doğan'ın gizli evinden alıp kendi mekanına götürmüştür. Sorgu sırasında Ahmet gelir. Viking'i emniyete götürmek için gelmiştir! Viking, emniyete gitmek için restorandan çıkarken Rus diplomatı da Ahmet'e teslim eder.

Titanyum kabloları temin eden Ulvi, Selçuklu Alüminyum Fabrikası'na gelir ve Gündüz'ü ziyaret eder. Titanyum kablolarından bahsederek onları kabul edip etmeyeceğine bakar. Gündüz kabloları kabul etmiştir. Ulvi ise Yıldırım Projesi'nin orada olduğundan artık emindir. Bilmediği şey ise Davut ve Gündüz'ün kendisine oyun kurarak fabrikayı patlatacaklarını anlamalarıdır.

Altay ve Nazar nihayet son dövüş için hapishaneden çıkmışlardır. Dövüş mekanına gelirler. Nizam'ın ne şekilde kendilerini alacağını bilmedikleri için, planları yoktur. Altay sadece kendisine verilen görevi yapıp Nazar'ı hapishaneden çıkarmıştır. Nazar ise mekanda kaçış yerini belirlemiştir bile. Zor bir dövüşten sonra Altay rakibini alt eder. Herkes öldürmesini beklerken Altay rakibini öldürmez ve herkesi şaşırtır. O sırada Nazar, hapishanede yaptığı iptidai bir ses bombasını patlatır. Ortalık karışır. Altay ve Nazar, kaçarlar. Nikolay ve adamları Altay'ı vururlar. Nazar da yere kapaklanıp kendini korumaya çalışır. Nikolay tam Altay ve Nazar'ı infaz edecekken Nizam ve ekibi ortaya çıkıp Nikolay ve adamlarını öldürür. Nizam, Altay'ı öldürecekken, olayı izleyen Mira, "Nazar ve Altay'ı bana sağ salim getir" diye emir verir. Nikolay ve bütün adamları infaz edilmiş. Nazar kurtulmuş! Altay vurulmuş yatmaktadır.