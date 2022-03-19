“Hakim” yeni tanıtımı ile çok konuşuldu!

atv’nin merakla beklenen iddialı dizisi Hakim’in yeni tanıtımı yayınlandı, izleyiciden tam not aldı.

Çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan atv'nin yeni dizisi Hakim'in ikinci tanıtımı yayınlandı. Ekran yolculuğuna başlamaya hazırlanan dizisnin yayınlanan yeni tanıtımı büyük ses getirdi. Erdal Beşikçioğlu ve Uğur Yücel ile başlayan tanıtımda, tüm oyuncular ekranda yer aldı. Sosyal medyada çok konuşulan dizi için "Muhteşem bir dizi geliyor. Oyuncu kadrosu çok iyi olmuş. Heyecanla başlamasını bekliyoruz. Müziğine bayıldık." yorumları yapıldı.

Dizinin yapımını Limon Yapım, yapımcılığını Hayri Aslan üstleniyor. Genel koordinatörlüğünü Akın Topuz'un yaptığı Hakim'in yönetmen koltuğuna Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir otururken, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma kaleme alıyor.

Güçlü hikayesi ve ilgi çekici senaryosuyla ekrana gelecek olan Hakim'in başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Yurdaer Okur ve Uğur Yücel paylaşırken Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Eslem Akar, Seda Akman, Burcu Kara, Naz Çağla Irmak, Hakan Yufkacıgil ve Gülsen Tuncer gibi birbirinden başarılı isimler de rol alıyor.

Hakim tanıtımını izlemek için tıkla

Hakim, yakında atv'de!