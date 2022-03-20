Yapımını NGM’nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi.

Cumartesi günü 44.bölümü ile ekranlara gelen Kardeşlerim #Kardeşlerimİçin etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Kardeşlerim 44. Bölümde neler yaşandı?

Doruk'tan Ömer'e yardım teklifi

Doruk, tefecilerle çalışan Ömer'i uyardı, yardım etmek için onun borcunu ödemeyi teklif etti. Ancak Ömer kabul etmedi. Fakat Ömer'in yaptığı iş mahallede konuşulmaya başladı ve bu Şengül'ün kulağına da geldi.

Akif'ten Suzan'a evlenme teklifi

Nebahat'ten boşanacağına kesin gözü ile bakan Akif mahkemede fena bozguna uğradı. Onun Suzan'a evlilik teklif edeceğini öğrenen Nebahat evlenmekten vazgeçer. Ancak Akif yine de Suzan'a akşamında evlenme teklifi etti. Her şeyden bihaber olan Suzan'da kabul etti. Doruk'un yardımını kabul eden Ömer borcunu ödedi ama bu tefecilerin hiç hoşuna gitmedi.

Nebahat ile Resul'ün konuşması kanlı bitti!

Bilgisayardaki cinayet görüntülerini gören Resul, Nebahat'i çağırdı. Akif'i korumak isteyen Nebahat, Resul'ü engellemeye çalışırken onu fena yaraladı.

Ömer'i korumak isteyen Asiye vuruldu!

Ömer'i tehdit eden tefeciler sözlerini tuttu ve işi bırakamayacağını göstermek için evlerine geldi. Ömer'i korumak isteyen Asiye tefecilerin kurşunu ile vuruldu.