Cemal Atakan Parlak, 200 bin TL değerindeki soruya ne yanıt verdi?

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran bilgi ve kültür yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" yeni bölümünde yarışan Cemal Atakan Parlak, 200 bin TL değerindeki 10. soruyu görmeyi başardı. Aslen Kayserili olan 25 yaşındaki Cemal Atakan Parlak'ın karşısına çıkan o soru ve yanıtı…2021 TÜİK istatistiklerine göre, bu illerden hangisinin toplam ihracatı daha fazladır?a) Çorumb) Eskişehirc) Samsund) AdanaCemal Atakan Parlak, 100 bin TL'lik ödülün ardından çekilmeye karar verse de, 200 bin TL'lik soruya d şıkkı yani Adana'yı tercih edeceğini açıkladı. Sorunun doğru yanıtı ise a şıkkı yani Çorum'du.