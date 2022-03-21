Hüseyin Özenç’in 50 bin TL değerindeki soruya yanıtı

Baraj sorularını hızlıca geçen Hüseyin Özenç, 50 bin TL’lik soruya ne yanıt verdi? İşte o soru ve cevabı…

atv ekranlarının sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" heyecan dolu bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Yarışmanın yeni bölümünde yarışmacı koltuğuna oturan ilk isim Hüseyin Özenç oldu. Konuşma güçlüğünü nasıl aştığını anlatan Özenç, yarışmaya Ankara'dan katıldı. Baraj sorularını hızlıca geçen Hüseyin Özenç, 50 bin TL'lik soruya ne yanıt verdi? İşte o soru ve cevabı…



Şubat 2021'de Singapur Ulusal Üniversitesinden doçent Dong Vang, iki saat boyunca verdiği çevrim içi dersin sonunda hangisini fark etmiş ve bu durum dünya çapında haberlere konu olmuştur?

a) Bir ilkokul sınıfına bağlandığını

b) Mikrofonun sessizde olduğunu

c) Üzerinde kıyafet olmadığını

d) Palyaço filtresinin açık olduğunu



Çift cevap jokerini kullanan yarışmacı, ilk tercihini a şıkkından yana yaptı. İkinci cevabında da d şıkkını tercih etti. Ancak doğru cevap c şıkkı yani "Mikrofonun sessizde olduğunu" idi.

Sorunun cevabını izlemek için tıklayın!