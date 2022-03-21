Milyoner’de duygu dolu anlar! İşte 1915 Çanakkale Köprüsü sorusu ve sonrasında yaşananlar

atv ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster heyecanı tüm hızıyla sürerken Kenan İmirzalıoğlu’nun 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili sözleri izleyenleri duygulandırdı.

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan sürüyor. atv ekranlarının sevilen yarışmasında gündemin zirvesinde yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü bir kez daha hatırlandı. Sorunun ardından duygusal anlar yaşayan Kenan İmirzalıoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin önemine vurgu yaptı.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Doğan Zorlu, açılışı yakın zamanda yapılan ve kullanıma sunulan 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili soruya hangi cevabı verdi? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de çok konuşulan o soru ve sonrasında yaşananlar:

Ana taşıyıcı kuleleri arasındaki mesafe en uzun olan, "en uzun asma köprü" hangisidir?

a- Japonya'daki Akaşi Kaikyo Köprüsü

b- Türkiye'deki 1915 Çanakkale Köprüsü

c- Çin'deki Yangtze Nehri Köprüsü

d- ABD'deki Golden Gate Köprüsü

Doğru Cevap: Türkiye'deki 1915 Çanakkale Köprüsü

Yarışmacı Doğan Zorlu önce telefon joker hakkını, ardından da yarı yarıya jokerini kullansa da soruya doğru yanıtı veremedi. Yarışmacı ABD'deki Golden Gate Köprüsü cevabını verirken doğru cevap Türkiye'deki 1915 Çanakkale Köprüsü oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran sorunun ardından Kenan İmirzalıoğlu'nun sözleri de dikkat çekti. Çanakkale Zaferi'nin önemine değinen İmirzalıoğlu, "Bugün buradaysak, bu programı yapabiliyorsak 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin asla unutmamamız ve unutturmamamız lazım. O yüzden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla, sevgiyle anıyoruz" sözlerini kullandı.

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