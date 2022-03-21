Zeynep'i okutma mücadelesi veren Elif öğretmen'e soruşturma açıldı

Yapımcılığını Koliba Film, yapımcılığını Ata Türkoğlu'nun üstlendiği Adı Sevgi, baştan sona sürükleyici ve heyecanlı sahneleriyle izleyicilerin ilgi odağı oldu.

İlk bölümü geçtiğimiz hafta sonu yayınlanan ve büyük ilgi gören Adı Sevgi'nin dün akşam (20 Mart Pazar) atv ekranlarına gelen ikinci bölümünde de heyecan doruktaydı.

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle herkesi ekran karşısına kilitleyen Adı Sevgi, #AdıSevgi etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

2.Bölümde neler oldu?

Elif ve Emir, düğün gecesi savcı ve polisle Baykara malikanesine geldi ancak Zeynep, Volkan'dan şikayetçi olmadı. Düğün gecesi kendisini bıçaklayan Mehmet'i şikayet etmek isteyen annesine engel olan Volkan'ın başka planları vardı. Macide, Kerime ve Gülendam'ı malikaneden kovdu ve onları yıkık dökük bir eve gönderdi. Mehmet ise Emir'in bahçesine saklandı.

Öte yandan Ekrem ve Macide Baykara, Zeynep'e baskı yaparak onun Elif öğretmenden şikayetçi olmasını sağladı. Elif Öğretmen için soruşturma açıldı ve okula müfettiş gönderildi.

Elif, Fidan'ın yardımıyla Zeynep ve ailesini Emir Baykara'nın evine kaçırdı. Babasını takip ederek adamlarıyla Emir'in evini basan Volkan, arabayla kaçan Elif ve Zeynep'e ateş açtı. Elif öğretmen yaralandı. Oğlunun Volkan'ı yaraladığını öğrenen Kerime kalp krizi geçirdi.

Ayrı dünyaların insanı olan Emir ve Ekrem Baykara kardeşler, yıllar sonra ilk kez bir araya gelerek Zeynep'le ilgili bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmaya göre Zeynep açık liseye giderek eğitimine devam edecek, Baykara malikanesinde kalmaya devam edecekti. Ancak annesiyle birlikte bu anlaşmaya şiddetle karşı çıkan Volkan, Gülendam'ı kullanarak Zeynep'e büyük bir oyun oynadı.

"Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganıyla yayınlanan Adı Sevgi'de başrolleri, Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş paylaşıyor. Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği dizinin senaryosunu Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tura kaleme alıyor.