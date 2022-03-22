Akkız, annesi Alaca'yı anlatıyor!

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki on altıncı bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti.

Destan on altıncı bölümde Sabarların lideri Manço'nun, Dağ Obasına gelmesi ve Akkız'a annesinin yaşadığını söylemesinin ardından Manço'nun annesine karşılık Akkız'la evlenmek istemesi herkesi şok eder. Otağda ki Alpagu Han, Saltuk, Akkız şoka girerken Batuga öfkeyle elindeki hançeri Manço'nun eline saplar. Manço'nun sorgulanmak üzere otağdan çıkarılmasının ardından Alpagu Han "Ne bilirsin anan hakkında? Boy kim?" demesiyle Akkız "Adı Alaca'ymış. Üç Kurıkanlardanmış" diyerek annesi hakkında babası Evren Alp'ten duyduklarını anlatır.

Akkız babası Evren Alp'in annesini; Tılsım Bike'nin düğün toyunda binsin diye Kurıkan'a at getirmeye gittiğinde gördüğünü söyleyerek "Anam atamdan da atlarımdan da ayrılmam demiş, kabul etmemiş. Babam bir bahar peşinden ayrılmamış. Babam anamı alamamış ama atı almayı başarmış. Dağ obasına getirmiş, Tılsım Bike evlenmiş ama anam, babamın aklından çıkmamış. Dönmüş Kurıkan'a demiş ki, sen bana varmazsan ben sana varayım. Anam da almış babamı…"

Akkız'ın annesinin geçmişi Alpagu Han ve Batuga'yı duygulandırırken Batuga, Akkız'a annesinin nasıl öldüğünü sorar. Gözleri dolan Akkız "Dağ Hanı babamı savaşa çağırmış. Ben daha kırk günlük yokmuşum. Babam beni anama, anamı atasına emanet etmiş, savaşa gitmiş. Babam savaştayken... at hırsızları obayı basıp yakmışlar. Kurtulan olmamış. Anam beni bir ağaç kovuğuna saklamış, bir ben kurtulmuşum. " diyerek annesinin ölümünü anlatır. Alpagu Han'ın "Ananın öldüğü kesin mi?'' sorusuna Akkız "Gören çobanlar varmış. Savaştılar ama obadan hiç kimse sağ çıkmadı demişler babama. Babam da... anamın kurganında yas tutmuş, sonra beni alıp Dağ'a dönmüş" şeklinde cevap verir.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

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