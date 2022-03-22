'Destan' 16. Bölüm nefesleri kesecek

Batuga Alpagu Han'a tüm gerçekleri anlatıyor.

Akkız ve Batuga'nın büyük planı

Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan', atv'de bu akşam 20.00'de yayınlanacak on altıncı. bölümüyle yine çok konuşulacak. 'Destan'ın on altıncı bölüm fragmanları ve ön izlemesi sosyal medyada milyonlarca kez izlenirken binlerce de yorum aldı.

Destan on altıncı bölüm ön izlemesi büyük bir sürprize yer verdi. Yeni bölümde Batuga, Çin'i saraydan tamamen silmek için hamlesini yapar; babası Alpagu Han'a, Tılsım Bike'ye kurulan tuzakla ilgili tüm gerçekleri anlatır. Batuga ölmüş anasının onurunu kurtarırken gerçekleri öğrenen Alpagu Han ne yapacak? Alpagu Han geçmişiyle yüzleşip büyük hatasını telafi edebilecek mi? Gerçeklerin ortaya çıkması karşısında Ulu Ece, Vargı Beg ve Taizu neler yapacaklar?

Akkız ve Batuga'nın büyük planı

Balamir ve Çolpan Batı Gök Kağanlığı'nı alınca Alpagu Han savaş ilan eder. Boyunlarını kestiği bütün boy beglerinin oğulları onu terk edip Balamir'in yanında yer alınca da tek bir çaresi kalır; Tuz karşılığı Çin'den destek istemek.

Batuga'nın ülke bölünürse Çin işgal eder öngörüsü gerçekleşmektedir. Akkız ve Batuga bunu engellemek için ikiye ayrılırlar ve büyük bir operasyon gerçekleştirirler. Akkız ve Temur Sabarlarla ittifak yapıp Gök Kağanlığı'nın bütün tuz depolarını soyarlar, Batuga ve Saltuk ise çiçek salgını ve tuz kıtlığından kırılan boy beglerini çeçek aşısı ve tuz vaadi ile barışa zorlarlar.

Batuga annesinin onurunu kurtarır Akkız anasının peşine düşer

Ancak bu büyük plan, yeni devletin hanlığına oynayan Balamir'in hiç hoşuna gitmez ve Batuga'yı ortadan kaldırmayı kafasına koyar. Çin'e vereceği tuzları alarak Alpagu'yu boy begleriyle görüşmeye zorlayan Batuga, Çin'i saraydan tamamen silmek için hamlesini yapar; babasına Tılsım Bike'ye kurulan tuzakla ilgili tüm gerçekleri anlatır. Batuga ölmüş anasının onurunu kurtarırken, Akkız da öldü bildiği anasının peşine düşer.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek.