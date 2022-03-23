6 yaşındayken parkta terk ettiği engelli kızını Esra Erol’da arıyor

atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına katılan Zeynep Ö., 6 yaşındayken Büyükçekmece’de bir parka bıraktığı bedensel engelli kızını aramak için Esra Erol’dan yardım istedi.

25 Eylül 1998 tarihinde, parka bıraktığı kızı Burcu'yu arayan anne Zeynep, eşinin sorumsuz bir kişi olduğunu ve çocuğuna bakmakta zorlandığı için parka bıraktığını söyleyerek çok pişman olduğunu ifade etti.

"Çocuğumu karakola bırakan kişiyle evlendim"

24 yıldır yaşadığı bu vicdan azabıyla hayatına devam edemediğini söyleyen Zeynep Hanım, canlı yayında yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırttı. Çocuğunu parka bıraktıktan sonra onu bulan kişiyi takip ettiğini, karakoldan çıktıktan sonra da kendisiyle görüştüğünü söyleyen anne, çocuğunu karakola teslim eden kişiyle bir süre sonra evlendiğini ve o kişiden 2 çocuk sahibi olduğunu itiraf ederek izleyicileri şoke etti.

Kızım benden nefret de etse, ben kızımı görmek istiyorum diyen anne canlı yayında gözyaşlarına hâkim olamadı.

6 yaşındaki bedensel ve zihinsel engelli kızı Burcu'yu bakımı zor olduğu için parka bıraktığını açıklayan anne "24 yıldır çektiğim azap bitsin, kızımı bulmak için bana yardım edin. Yalnız olmadığını ve kardeşleri olduğunu bilsin" diyerek Esra Erol'dan destek istedi.

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