Usta ve Müritlerinin kurduğu tuzakta Akça Çoban şehit oldu!

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 87’nci bölümüne İbrahim Fakih kılığında ki Usta’nın, ahilik töreni sırasında Söğüt’teki hanı patlatması ve patlama sonrası Oğuz’un Işığı Şeyh Edebalı’nın ağır yaralanması damga vurdu. Edebalı’dan sonra Usta ve müritlerinin hedefinde Akça Çoban ve patlayıcıların bulunduğu mühimmat çadırları vardı.

Osman Bey'e karşı İbrahim Fakih rolünü layıkıyla oynayan Usta, Söğüt'teki Han'ı patlatarak Ahilik törenini kana bular. Osman Bey Han'daki can pazarı karşısında derin öfke ve üzüntü duyarken Şeyh Edebalı'nın ağır yaralı olmasıyla tamamen şok olur. Osman Bey karanlığın içinde saklanan şeytanı bulmak için harekete geçerken Handa bulduğu elma içinde parçalanmış demir parçalarını görür. Akça Çoban'ın "Bunlar… Bizim demirli ataşlar beyim" sözleri üzerine Osman Bey, Akça Çoban'ı mühimmat ve fetih planlarının olduğu çadıra gönderir.

Akça Çoban, patlayıcıların olduğu çadırlara varmadan Barkın ve Cornelia çadırlara tuzak kurarlar, kapıya bir düzenek hazırlarlar. Akça Çoban, Cerkutay ve Aygül çadırlara vardıklarında fetih için hazırlanan mancınıkların yandığını ve nöbetçi alpların öldürüldüğünü görürler. Akça Çoban ve Aygül çadırlara doğru ilerlerken Cerkutay tuzağı fark eder. Cerkutay'ın uyarısına rağmen Akça Çoban "Çizimler! Onlar mirastır… Onları almak gerek… Onlar fetihtir… Onlar bize şarttır… Allah'ım sen koru!" diyerek çadıra yönelmesiyle patlama olur. Aygül girmeden çadır patladığından Aygül kurtulurken Akça Çoban ağır yaralanır. Akça Çoban, Cerkutay'ın kollarında "Yüreğim ferah… Fetihler bensiz olacak! Amma olacak. Beyime diyesin Hakkını helal etsin! Türk esir olmaz! Hür ölür!" diyerek şehit olur.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 87'nci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Sahneyi İzlemek İçin Tıklayın!