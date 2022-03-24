Beklenen itiraf geldi! Dursun Zehir'i kim, neden öldürdü? İşte Rize'deki olayın detayları...

6 Ekim 2021 tarihinde ortadan kaybolan Dursun Zehir'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Dursun Zehir'in katili kim? Yaşlı adam parası için mi öldürüldü?

Rize'nin Pazar ilçesinde ortadan kaybolduktan sonra kendisinden haber alınamayan Dursun Zehir'le ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 71 yaşındaki Dursun Zehir'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Dursun Zehir'in kaybıyla ilgili detayları Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınından takip eden Yasin Şanal, cinayete dair itiraflarda bulundu. Dursun Zehir'in torunu Kerim Bekar'ın internet kafeden arkadaşı olan Yasin Şanal, cinayeti Enes Günyüzü ile birlikte işlediklerini dile getirdi.

Konunun gündeme gelmesiyle beraber şüphe oklarını üzerine çeken Dursun Zehir'in torunu Kerim Bekar, cinayet itirafını öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. Cinayette hiçbir şekilde parmağı olmadığını dile getiren Kerim Bekar, "Yasin'i tanıyorum ama o cinayet işleyecek kapasitede biri değil" sözlerini kullandı. Bekar, Yasin'in kendisini çok şaşırttığını ifade etti.

Cinayeti Yasin mi işledi, Enes mi?

Cinayetle ilgili sorgular devam ederken Yasin Şanal ve Enes Günyüzü'nden de farklı ifadeler gelmeye devam etti. Enes Günyüzü, cinayeti Yasin'in tek başına işlediğini öne sürerken Yasin Şanal, "Cinayeti Enes işledi, ben yardım ettim" dedi.

Gelen ifadelerin ve itirafların ardından torun Kerim Bekar da gözaltına alındı. Kerim Bekar, ifadesi alınmak üzere Rize'nin Pazar ilçesine götürüldü.

Dursun Zehir'in cansız bedeninin gömülü olduğu düşünülen alan ise didik didik aranmaya devam ediyor.