Hakim’den yeni tanıtım! “Bu dünyadaki her şeyden çok seviyorum seni”

Your Honor dizisinin Türkiye uyarlaması Hakim yakında atv’de ekran yolculuğuna başlıyor. İşte atv’nin yeni dizisi ile ilgili son gelişmeler…

Muhteşem kadrosu ve güçlü senaryosuyla sezonun iddialı dizilerinden olan Hakim yeni tanıtımı ile bir kez daha gündeme oturdu. Her tanıtımıyla sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına giren Hakim, çok yakında atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan, Uğur Yücel, Hasibe Eren, Seda Akman gibi tecrübeli isimlerin yanı sıra Fatih Berk Şahin, Eslem Akar, Naz Çağla Irmak gibi genç yeteneklerin rol alacağı Hakim'in son fragmanına baba – oğul diyalogları damga vurdu.

Dram, trajedi, heyecan ve imkansız bir aşk…

Dünyada izlenme rekorları kıran Your Honor dizisinin Türkiye uyarlaması olan Hakim'de, yıllar boyunca adaleti sağlamak adına çalışan bir hakimin oğlunun suça karışması ile birlikte yaşadıklarını ele alınıyor. Bir trafik kazasının ardından iki ailenin değişen hayatları ve birbirleriyle farklı noktalardan bağlantıları da dikkat çekiyor. Dram, trajedi ve macera arasında imkansız bir aşkı konu alan Hakim, büyük bir merakla bekleniyor.

Limon Film imzasıyla atv ekranlarına gelecek olan Hakim dizisi tanıtımlarıyla gündeme otururken dizide rol alacak oyuncuların karakterleri de açıklandı. Heyecanla beklenen Hakim dizisi karakterleri hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Uğur Yücel gibi usta isimleri bir araya getiren Hakim, yakında atv'de.

Hakim dizisi yeni tanıtımı izlemek için tıklayın.