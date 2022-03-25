Züleyha'nın büyük sınavı: Konağa haciz geldi, Kerem Ali kaçırıldı!

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’, 129'uncu bölümüyle ekrana geldi.

#SonsuzaDek etiketiyle sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 129'uncu bölümüne Betül'ün oyunu ile köşeye sıkışan Züleyha, konağa haciz gelmesiyle büyük şok yaşarken, Kerem Ali'nin kaçırılması ortalığı fena karıştırdı.

129.Bölümde neler oldu?

Hakan'ın gerçek kimliğini öğrenen ve şirketteki hisseleri kendisine satmasını isteyen Züleyha, ne kadar gözdağı verse de Hakan'ı ikna edemedi. Ardından Fikret de araya girse de Hakan yine hisselerini satmaya yanaşmadı.

Konağa gelen haciz memurları Züleyha'nın büyük bir şok yaşamasına neden oldu. Çiftliğin vergi borcunu öğrenen ve eline ulaşmayan ihtarnamelerden haberdar olan Züleyha ne olduğunu anlamaya çalışırken, Betül planlarının işlediğini görmenin sevincini yaşadı. Betül, Çolak'a konağı satın almak için hazır olmasını söyledi.

Borcunu ödeyip konağı kurtarmak için çare arayan Züleyha, tüm şahsi mal varlığına da tedbir konulduğunu öğrenince iyice çıkmaza girdi. Hakan'ın yardım teklifini reddeden Züleyha, Müjgan'ın ağabeyi Müjdat'ın ortaya çıkmasıyla kendini yeni bir krizin ortasında buldu.10 milyon karşılığında Kerem Ali üzerindeki haklarından feragat etmeyi kabul eden Müjdat, avukatlarıyla konağa geldi. Anlaşma sağlandı ve Fikret parayı ödedi ancak Kerem Ali gizlice kaçırılmıştı! Ardından konağı mühürlemeye gelen icra memurlarıyla yüzleşen Züleyha, çare kalmadığını görünce herkese konağı boşaltmaları talimatını verdi. Konak herkesin gözü önünde mühürlenirken, olanları uzaktan takip eden Hakan, Kerem Ali'nin saklandığı yeri buldu!

Bir Zamanlar Çukurova, yeni bölümüyle 24 Mart Perşembe 20.00'de atv'de!