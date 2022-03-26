Yalnız Kurt'un 9. Bölümünde neler oldu?

Amansız takip! Ekranların adından çok bahsettiren dizisi ‘Yalnız Kurt’ heyecan dolu dokuzuncu bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. Dizi, dokuzuncu bölüm etiketi #Deşifre ile sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında yer aldı.

Dizinin dokuzuncu bölümünde neler oldu;

Nizam, Nazar'ı kurtarma operasyonunda Altay'ı vursa da öldürmeyi başaramamıştır. Hapishane de Burhan'la temas kurduğunu bildiği için Nizam ziyadesiyle tedirgindir. Altay'ı sorguya çeker ama Altay ona kayda değer bir şey söylemeyip savuşturur. Operasyon sonrasında Altay'ın yaralı olduğu halde tedavi edilmediğini gören Mira bu duruma çok öfkelenir. Nizam, Altay'ı öldürmeyi beklerken Mira'nın ona karşı fazladan ilgili olmasını garip karşılar. Mira'nın Altay'a özel bir ilgi duyduğundan şüphelenir. Mira, ciddi bir şekilde yaralandığını düşündüğü Altay'ı kendi evine götürür ve yarasıyla bizzat ilgilenir.

Nazar, hapishaneden kurtulduktan sonra Türkiye'ye gelmiştir, kendine çeki düzen verir ve Mira ile buluşarak yeni görevini öğrenir. Türkiye'nin hava savunma sistemi olan Yıldırım Projesini imha edecektir. Operasyon öncesinde keşif amacıyla prototipi ve bulunduğu yeri bizzat görmek ister. Nizam bunun için kendisine adam vereceğini söylese de Nazar kabul etmez. Bu işi kendi adamlarıyla yapacaktır, onların bulunmasını ister. Reddedilen Nizam bu önemli operasyonda etkisiz kalacağını düşünüp buna bozulur.

Telefonunda dinleme cihazı bulan Doğan soluğu Mira'nın evinde almıştır. Telefonunu sadece Mira ile görüşmeye giderken kapıda görevlilere bırakmaktadır. Bu sebeple bu işi onun yaptığını düşünmektedir. Mira'ya gelip bunun hesabını sorar ama istediği yanıtı alamaz. Telefonuna yerleştirilen dinleme cihazının arkasında Mira yoktur. Mira'nın evinde Altay'ı gördüğünde ise oldukça şaşırır. Doğan ne olduğunu anlamaya çalışır. Mira, Altay'ın kendileri için bir görevi yerine getirdiğini söyler ama detay anlatmaz.

Ela'nın yanına gitmek için hazırlanan Sare ise oldukça tedirgindir. Doğan'ın telefonuna dinleme cihazını kendisinin koyduğunu anlayacağından korkmaktadır. Doğan gelmeden bir an önce evi terk etmek ister ama Kavak tarafından engellenir. Doğan gelmeden gidemeyecektir. Doğan eve gelir, Sare tetiktedir ama Doğan Sare'den şüphelenmemektedir. Sare rahatlar. Ela'nın yanına Hollanda'ya gitmek bahanesiyle evden ayrılır. Aslında hedefi Viking'e ulaşıp Ela'nın asıl yerini öğrenmektir.

Ahmet tarafından görevden el çektirilen Viking durumu Yetim Kurtlar'a anlatır. Yetim Kurtlar bu duruma şaşırırlar ve ne yapacaklarını bilemezler. Ama yapacakları bir şey yoktur. Talimat kesindir. Bir müddet birbirlerinden ayrı duracaklardır.

Altay, Doğan'ın evine gelir. Altay yaptığı görevi ayrıntısıyla Doğan'a anlatır. Kafkasya'da bir hapishaneden Nazar'ı kaçırdığını, Nizam'ın onu vurduğunu… Artık Doğan'dan gizli işi yoktur. Doğan'ı zorda bırakmamak için işi kabul etmiştir. Doğan memnun ve ikna olmuştur. Ulvi ve Akın, Selçuklu Alüminyum fabrikasına gelmiştir. Nizam, Nazar'ı içeri sokma görevini onlara vermiştir. Ulvi titanyum malzemelerini tedarik etmiş olması sebebiyle Gündüz'ün ağzını arar yine. Akın ise klima ve havalandırma sistemlerinin bakımlarının Sezai Paşa'nın vefatı sebebiyle aksadığı ve bir an önce hallolması gerektiğini iletir. Gündüz kabul eder. Daha önce Sezai Paşa suikastinde görülen havalandırma şirketi aracılığıyla Nazar ve ekibini içeri sokacaklardır.

Nazar ve ekibi ise klima servis aracıyla fabrikaya girerler. Kimse görmeden bir kabloyu kesip arıza oluştururlar. Nazar bütün havalandırma kanallarını kontrol etmesi gerektiğini söyleyerek fabrikayı iyice gezer.

Altay, Davut'un kulübesine gelmiştir ama Davut yoktur. Derin odaya iner orada kendisine bırakılan bir mektup bulur. Davut gitmiştir. Yolları ayrılmıştır ama onun için yolu açmaya devam edecektir. O sırada kulübeye bir misafir gelir. Gelen Kadimçerilerin ulağı Enver'dir. Davut'un kendisini gönderdiğini söyleyerek Altay'ı Çerkez'e götürür. Çerkez kendisini Davut'un gönderdiğini söyler. Altay'a dair her şeyden haberdardır. Son olarak cezaevinden kurtardığı adamın Türkiye'nin yakın tarihindeki birçok bombalama olayının baş faili olduğunu, şimdi ki görevinin de hava savunma sistemini ortadan kaldırmak olduğunu söyler.

Nazar, aradıkları şeyin fabrikanın altında olduğundan emindir. Kalan işlerini bitirmek için tekrar fabrikaya giderler. Bu sefer Nazar havalandırma kanallarındaki sorun çözülene kadar takacakları destek ünitelerinden birinin içine gizlenmiştir. Nazar'ın adamları patronlarının sonra gelip takacağını söyleyerek destek ünitelerini fabrikaya bırakırlar.

Doğan ise Sare ve Ela'nın Saadet'in evinde olduğunu öğrenmiş. Onları izlemesi için Kavak'ı görevlendirmiştir. Sare ise Ela'ya kavuşmuştur ama annesinin öldüğünü hala ona söyleyemez.

Fabrikaya bırakılan destek ünitelerinin içinden çıkan Nazar bir yolunu bulup fabrikanın gizli bölümüne giden tek yol olan asansöre ulaşır. Asansörün kapısını açarak asansör boşluğundaki halata tutunur ve aşağı iner. Artık Yıldırım Hava Savunma Projesi karşısındadır. Fotoğraflarını çeker ve gizlice fabrikayı terk eder. Bu sırada ise Nazar'ı izleyen biri vardır: Altay!