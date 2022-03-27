Akif'in görüntüleri Berk'in eline geçti!

Yapımını NGM’nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi.

Cumartesi günü 45.bölümü ile ekranlara gelen Kardeşlerim #GücümYetmedi etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Kardeşlerim 45. Bölümde neler yaşandı?

Nebahat'in yardımına giden Akif, onu kanıtları saklamaya ikan eder. İkili delilleri ortadan kaldırıp gizlice orayı terk ederler. Olay Resul'ü bulan Suzan'ın üzerine kalır. Asiye ise ameliyata alınır. Doruk ile Ömer kavga ederken Orhan, tüm gerçekleri öğrenir. Üstelik sadece aile değil Tolga sayesinde okuldakiler de Ömer'in tefecilerle çalıştığı öğrenir. Ömer herkes tarafından dışlanırken Şengül'ün bunu bildiği halde sessiz kaldığı da ortaya çıkar. Çılgına dönen Orhan, evi terk eder. Kızgınlığı geçince eve döneceğini düşünen Şengül, Orhan'ı başka bir kadınla görür. Akif, Suzan'a yardım ederken Nebahat ile yine çatışır. Ancak kozlar Akif'in elindedir. Görüntülerin Kaan'ın bilgisayarından alındığını anlayan Akif ona fena çıkışır ve bilgisayarı imha eder. Fakat babasının ani ölümü ile yıkılan Berk, telefonunu kurcalarken Akif'in videosunu görür ancak izleyemeden şarjı biter. Asiye, Emel ve Ömer ise aile mezarlığında bir araya gelir ve yine her şeye rağmen birbirlerine tutunurlar. Çünkü birbirlerinden başka tutunacak kimseleri yoktur.