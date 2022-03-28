Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan sürüyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla atv ekranlarına gelen yarışmada Ayşe Arık ne kadar ödül kazandı? İşte yanıtı…

atv ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, başarılı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Hayallerine ulaşmak için İmirzalıoğlu'nun sorduğu sorulara doğru yanıt vermeye çalışan yarışmacılar ise büyük bir heyecan yaşıyor.

Beş yıl özel bir havayolu şirketinde hostes olarak çalıştıktan sonra tiyatro eğitimi almaya başlayan Ayşe Arık, Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı koltuğuna oturdu. Ayşe Arık hangi soruda yarışmaya veda etti? Ayşe Arık ne kadar para ödülü kazandı?

İşte Ayşe Arık'ı zorlayan o soru;

Edebi eserlerde kullanılan ve "son söz" anlamına gelen kelime hangisidir?

a- Sonolog

b- Finolog

c- Prolog

d- Epilog

Doğru Cevap: Epilog

Kim Milyoner Olmak İster'e katıldığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan Ayşe Arık, soruya yanıt vermeyerek yarışmadan çekildi. Arık, yarışmadan 10 bin TL ile ayrıldı. Milyoner yarışmacısı, soruya cevap verecek olsa "Prolog" yanıtını vereceğini söylerken Kenan İmirzalıoğlu, "O zaman yarışmadan çekilerek doğru karar vermişsiniz" sözlerini kullandı.