Elif öğretmenin Sarpça'da kalma kararı büyük sevinç yarattı

Yapımcılığını Koliba Film, yapımcılığını Ata Türkoğlu'nun üstlendiği Adı Sevgi, baştan sona sürükleyici ve heyecanlı sahneleriyle bu hafta da izleyicilerin ilgi odağı oldu.

atv'nin sevilen dizisi Adı Sevgi'nin dün akşam (27 Mart Pazar) ekranlara gelen üçüncü bölümünde de heyecan doruktaydı. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle herkesi ekran karşısına kilitleyen Adı Sevgi, #AdıSevgi etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

3. Bölümde neler oldu?

Elif öğretmenin hakkında soruşturma açıldığını öğrenince onu şikayet ettiği için kendisini suçlayan Zeynep, adeta hayata küstü. Elif öğretmenin soruşturması için okula müfettişler geldi. Bu sırada Ekrem Baykara ve adamları, Elif öğretmeni eve saklayarak soruşturmaya geç kalmasına sebep oldular. Doğukan arkadaşları tarafından dışlansa da Baykara villasından Elif öğretmeni kurtaran o oldu. Elif öğretmen, velilerin, öğrencilerin ve Emir'in desteğiyle bu zorlu süreci atlattı ve Elif öğretmenin Sarpça'da kalması kararı çıktı.

Bu arada Baykara malikanesinde yaşananları, Macide ile Volkan'ın yaptıklarını gören Leyla, abisi Ekrem Baykara'yı uyarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Zeynep, yaşadıklarının etkisi ile daha da kötüleşti, sessizleşti. Bir gece alt kattaki silahı alarak Volkan'ı vurmak istese de yapamadı.

Elif öğretmenin okulda kalacağı onaylanınca, hemen Zeynep'e gitti ve onunla kendisine ait küçük yaşta yaşadığı sırrını paylaştı. Bu sırada Gülendam daha fazla dayanamayarak Zeynep'e Volkan ile yaptığı planı anlattı. Elif, okulda kalmasının Emir'in gizli desteği ile gerçekleştiğini Özlem'den öğrendi. Levent öğretmen de Zeynep'e ders vermek konusunda Elif'e destek oldu.

Bu arada Volkan, Zeynep'i evden alıp gitti. Emir ise Volkan'ın peşine düşüp onları yakaladı ve kimsenin bilmediği bir yere götürdü.

"Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganıyla yayınlanan Adı Sevgi'de başrolleri, Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş paylaşıyor. Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği dizinin senaryosunu Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tura kaleme alıyor.