Milyoner’de herkesi şaşırtan soru! Türkiye’nin başkenti…

atv’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, birbirinden ilginç sorularıyla gündem olmaya devam ediyor. İşte Milyoner’in son bölümünde yaşananlar…

Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bir kez daha izleyenleri ekran başına kilitledi. Birbirinden farklı profildeki yarışmacıları ve ilginç sorularıyla her zaman gündem olan Kim Milyoner Olmak İster'de yine ilginç anlar yaşandı.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Name Çığra Coşkun'un iki joker hakkını kullandığı soru başarılı sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırttı. Eğitim hayatıyla dikkatleri üzerine çeken yarışmacı, heyecandan dolayı iki joker hakkını harcadığını dile getirdi.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Name Çığra Coşkun hangi soruda zorlandı? İşte Türkiye'nin başkentinin sorulduğu o soru…

1924 Anayasası'nda ve 1961 Anayasası'nda Türkiye'nin başkentinin hangisi olduğu yazar?

a- İstanbul

b- Ankara

c- Erzurum

d- Sivas

Doğru Cevap: Ankara

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı, ilk olarak seyirci joker hakkını kullandı. Seyirciden gelen yanıtla yetinmeyen yarışmacı, yarı yarıya joker hakkını kullandıktan sonra Ankara cevabını verdi.

Yarışmacının cevabının ardından oldukça şaşıran Kenan İmirzalıoğlu, "Seyircinin de yalnızca yüzde 40'ı Ankara cevabını verdi. Buna çok şaşırdım" diye konuştu.